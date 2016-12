El año 2016 amaneció con imponentes sombras de incertidumbre pero acaba con la máxima felicidad para el Cádiz. No sólo reconquistó la Segunda División A sino que además despide el año instalado en una inesperada cuarta posición -en promoción de ascenso- de la recuperada categoría de plata en el culmen de la alegría de un club, una afición, un ciudad y una provincia que por fin olvidan las penurias deportivas para disfrutar de un momento que hace mucho tiempo que no paladeaban.Entre el cuarto puesto en Segunda B con el que cerró 2015 y el mismo escalón que ocupa ahora en Segunda A en la clausura de 2016 sólo han transcurrido doce meses que reflejan con milimétrica fidelidad la pirueta de 180 grados de una entidad que renace de sus cenizas y vuelve a sonar con fuerza en el panorama futbolístico español. Del sufrimiento casi perenne del pasado reciente al merecido regocijo del presente que dibuja un esperanzador futuro preñado de optimismo. El Cádiz regresó a la Liga de Fútbol Profesional para no bajarse nunca más de ella, con el renovado sueño, liberado de las cadenas de la presión, de poder aspirar algún día a codearse de nuevo con los grandes en Primera, la ahora denominada Liga Santander, como la primera vez en los 70, después en los 80 y los 90 y hace poco más una década en la que fue su última estancia en la élite (el ejercicio 2005/06). Termina el año del milagro, el del anhelado ascenso que puso un glorioso final a seis largas campañas de dura condena en una Segunda División B que tanto daño hizo en los apartados deportivo, económico y social. El universo cadista recupera una sonrisa que luce con orgullo de oreja a oreja gracias a un ascenso por el que pocos daban un céntimo la pasada temporada, en los primeros meses del año que ahora expira. El camino recorrido por el Cádiz es el ejemplo palpable de las vueltas que puede da la vida en un corto intervalo. Cuando el equipo parecía abocado a prolongar una campaña más su triste cautiverio atrapado en las gélidas garras de la categoría de bronce, resurgió justo a tiempo de la mano de Álvaro Cervera, el principal artífice -aunque no el único- del brillante play-off firmado de los amarillos que les devolvió a su hábitat natural. El éxito cosechado no tenía precedentes. Era la primera vez que subía un cuarto clasificado de un grupo con el actual sistema de play-off.Cambió también de manera radical la situación institucional, que pasó de la tormentosa relación entre Manuel Vizcaíno y Quique Pina al acuerdo de paz entre ambos que propicia la inmersión en una etapa de tranquilidad y la entrada en el club del ex presidente del Granada como consejero y mánager deportivo, con un peso decisivo en la toma de decisiones. 2016 quedó troceado en dos partes fácilmente diferenciadas. La del laberíntico peregrinaje por la división de bronce y la del jubiloso ascenso, con todo lo que conllevó después para poner los cimientos de la estabilidad.

Con cervera llegó al ascenso

El arranque del año en el plano deportivo no hizo sino demostrar el estado de irregularidad de un conjunto que acumuló tres esperanzadoras victorias consecutivas allá por el mes de enero justo antes de estrellarse con dos derrotas seguidas que pusieron muy cuesta arriba la pelea por el liderato. Claudio Barragán, en su segundo y a la postre último curso en el banquillo del Cádiz, no conseguía dotar al equipo de la regularidad necesaria para aspirar a lo máximo pese a los numerosos movimientos producidos en el mercado invernal con Enrique Ortiz como secretario técnico tras la marcha, meses atrás, del entonces director deportivo, Jorge Cordero, motivada por la guerra abierta entre Pina y Vizcaíno. Salieron de la plantilla Cristian Márquez (Pobla de Mafumet), Wilson Cuero (Granada B), Hugo Rodríguez (Pontevedra), Josete (Real Oviedo), Tomás (Granada B), Jon Ander Garrido (Racing de Ferrol) y Kike Márquez (Racing de Ferrol), y se incorporaron Carlos Calvo, Ranko Despotovic, Jandro, Isaac Nana, Xavi Carmona, Migue y David Sánchez. Sólo los dos últimos desempeñaron un rol importante en un equipo que no enderezó el rumbo en la Liga pese a la modificación de un tercio de la plantilla. El Cádiz se instaló en una especie de montaña rusa con una mezcolanza de resultados positivos y negativos que terminaron de apartarle de manera definitiva de la batalla por la primera posición e incluso pusieron en peligro su clasificación para la fase de ascenso. Cuatro jornadas concatenadas (entre la 31ª y la 34ª sin conjugar el verbo ganar (un solo punto sumado merced a tres derrotas -dos de ellas ante equipos metidos en zona de descenso- y un empate) llevaron a los dirigentes a tomar la drástica decisión de destituir a Claudio Barragán, que el año antes había dejado escapar su gran oportunidad de dar el salto a Segunda A en aquella triste fase de ascenso en la que el Cádiz cayó primero ante el Real Oviedo y después contra el Athletic de Bilbao B.El valenciano, como otros entrenadores en ejercicios anteriores, fue engullido por la presión asfixiante del objetivo del ascenso y se despidió sin lograr el reto, convertido en una cuestión de estado por el club. Manuel Vizcaíno encomendó a Álvaro Cervera la complicada misión de sacar al equipo de eslabón de bronce a falta de sólo cuatro capítulos para el final del campeonato liguero.El técnico nacido en Guinea partía con el inconveniente de la falta de tiempo aunque con la ventaja de que el Cádiz tenía casi atada la cuarta plaza. Dedicó las cuatro jornadas finales a preparar a la plantilla para el play-off sin entrar en profundidades para no volver locos a los jugadores. No ocultó las limitaciones del plantel pero supo exprimirle todo el jugo y el compromiso de los jugadores fue absoluto. La motivación era doble. Por un lado, entrar en la historia del club. Por otro, ganarse la renovación automática en caso de ascenso.Cervera se la jugó a una carta y le salió ganadora. No sin suerte, un factor determinante en momentos decisivos. No tuco reparos en reconocerlo. Arriesgó con la sorpresiva apuesta de Servando en el lateral izquierdo y el isleño se adaptó en un tiempo récord a una posición inédita para él. Recuperó a Sergio Mantecón para la causa. Concedió los galones de líder a David Sánchez y dio con la tecla con las alineaciones, los cambios y los planteamientos de los encuentros. Dejó claro que con los mimbres que tenía sólo podía jugar de una manera y el éxito no pudo ser más rotundo. El punto de partida no fue otro que maniatar al rival de turno, defender todos a una y dar zarpazos a la contra. Y siempre con la premisa de correr como mínimo lo mismo que el contrario. Así, como una fruta madura, fueron cayendo los adversarios uno tras otro, con el Cádiz siempre como local en la ida y visitante en la vuelta en un ambiente poco propicio. En la primera eliminatoria, contra el Racing de Ferrol -segundo del grupo I-, los gaditanos empataron a cero en casa y dejaron la tarea pendiente de resolver en territorio gallego. Cuando muchos pensaban que el conjunto gaditano no saldría vivo de La Malata, dio un golpe sobre la mesa y presentó sus credenciales para el ascenso con un triunfo por 1-2 fraguado en un meteórico comienzo el que marcó los dos tantos apenas 24 minutos, con dos goles obra de Álvaro García y Salvi que dejaron a los norteños sin respuesta. Cervera sorprendió al adversario con la ubicación en la mediapunta del utrerano, que con su velocidad desarboló a la defensa verderona por el centro.El tanto marcado por el Ferrol en aquel duelo fue el único que recibió el equipo amarillo en toda la fase de ascenso. Los cuatro compromisos siguientes los resolvió con victoria por el idéntico marcador de 1-0. En la segunda ronda del play-off se cruzó con el Racing de Santander, campeón del grupo I, que también sucumbió a la cada vez mayor solidez de un conjunto crecido. En el envite de ida, dirimido un estadio Ramón de Carranza convertido en una olla a presión, se impusieron los amarillos en un choque equilibrado que parecía encaminado al cero a cero hasta que un penalti cometido sobre Lolo Plá mediada la segunda parte, en una acción de picardía del extremeño al adelantarse a un zaguero, lo transformó David Sánchez. El Cádiz acudió a El Sardinero con una renta mínima y sufrió de lo lindo para contener al cuadro cántabro hasta que un golazo de Álvaro García -también en la segunda parte-, de nuevo colocado en tres cuartos, firmó el 0-1 con el que sentenció la eliminatoria.La escuadra gaditana llegó al último y definitivo cruce sin despojarse de la piel de cordero y con un rival histórico enfrente: el Hércules (tercero del grupo III). Un duelo de traca entre dos gigantes de una categoría que se les quedaba corta que además repetían el enfrentamiento de la campaña anterior -en aquella ocasión en el segundo cruce- resuelta con polémica a favor de los gaditanos.Sólo uno de los dos podía subir y el Cádiz, sin salir de su guión de sobriedad, aniquiló al equipo blanquiazul con un doble 1-0. En la ida, los amarillos lograron en casa un agónico triunfo por la mínima gracias a un golazo de Carlos Calvo de libre directo con el que evitó un empate a cero que hubiese puesto las cosas más difíciles para la vuelta.El equipo alicantino, tercero del grupo III, cayó e la misma trampa que los dos anteriores. Quedó atrapado en la telaraña tejida por un Cádiz que, en la vuelta, supo aguantar el acoso de los anfitriones y además emergió la figura de Dani Güiza, autor del gol de la tranquilidad al aprovechar un error descomunal de Álex Muñoz. El Cádiz ganó en Alicante lo que había perdido en 2008 y escribió una gloriosa página de su historia en presencia de 3.000 aficionados amarillos llegados desde la provincia gaditana y diversos puntos de España. La marea amarilla se desató en la fase de ascenso con una hinchada entregada a su equipo que jugó un papel importante. Y con el ascenso la euforia se desató en Cádiz, como en otros tantos el pasado. El equipo recibido por miles de personas que abarrotaron la ciudad.

Adaptación a la nueva categoría

Y tras la larga fiesta, el club se puso manos a la obra para diseñar una plantilla acorde con la división a la que había regresado. La confección del equipo corrió a cargo de Quique Pina, como mánager del club, y Juan Carlos Cordero, en su condición de director deportivo. La entrada de ambos en el club fue posible gracias a la paz firmada entre Pina y Vizcaíno que puso fin a una etapa de tensiones entre los dos. Con el ascenso llegó la tranquilidad institucional.El cambio a una división superior derivó en una lógica y profunda renovación de la plantilla. Se incorporaron 14 futbolistas, Garrido volvió tras su cesión al Ferrol y permanecieron 11 de los que lograron el ascenso.El club, aliviado en el plano económico merced a los ingresos que se asegura bajo el paraguas de la Liga de Fútbol profesional, se preparó para competir en LaLiga 1|2|3 respaldado por 15.000 abonados que desde finales del pasado mes de agosto viven con ilusión la temporada del retorno de su equipo al lugar que como mínimo le corresponde en el balompié patrio. Seguidores de la capital, la provincia y distintos puntos de la geografía española se sacaron el carné y el Cádiz, además de sentir el calor de la grada en su feudo, siempre está bien acompañado cuando le toca ejercer de visitante.No fue fácil el reencuentro con la Segunda A después de seis años de ostracismo en el escalón de bronce. Después de dos empates iniciales (ante Almería y Mallorca) y una derrota (en el campo del Mirandés), llegó la primera victoria contra el Getafe que desató la alegría y la creencia en las posibilidades de conseguir la permanencia, el objetivo prioritario establecido por la entidad.Los lenta adaptación de buena parte de los futbolistas fichados en verano provocó que el Cádiz afrontara los albores del curso con el bloque continuista de Segunda B, como en la cita de la jornada inaugural, con siete jugadores de la campaña anterior en el once. Un revés en el campo del Reus y un triunfo agónico contra el Numancia dieron paso al momento más delicado del Cádiz y de Cervera, cuando los dos varapalos consecutivos contra Oviedo y Rayo Vallecano, unidos a tres igualadas seguidas (Girona, Tenerife y UCAM Murcia) condujeron al equipo a la zona de descenso tras jornadas sin ganar. Cuando más la situación parecía torcerse, el conjunto amarillo resucitó en Lugo con una victoria –la primera a domicilio– de efecto revitalizante que fue el principio de la escalada gracias a una racha positiva jalonada con seis victorias (contra Lugo, Huesca, Alcorcón, Zaragoza, Córdoba y Sevilla Atlético), cuatro empates (uno de ellos en el terreno del líder Levante) y una sola derrota (en Tarragona) en los últimos once encuentros.Desde entonces la marcha del Cádiz es imparable con la base de un conjunto sólido del que brotan individualidades que suponen un salto de calidad. El ejemplo más palpable es de Alfredo Ortuño, un lujo que el equipo y la afición tienen la suerte de disfrutar. Cedido por la Unión Deportiva Las Palmas, con sus 12 goles -segundo en la tabla de anotadores- es el principal soporte sobre el que se apoya el equipo para auparse a la cuarta posición que activa los mejores sueños del universo cadista sin olvidar que el verdadero reto es la salvación. La meta está al alcance de la mano con los 30 puntos que atesora el Cádiz a falta de dos jornadas para el final de la primera vuelta.