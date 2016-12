El aliado perfecto

Pocos factores hay tan gratificantes en el fútbol como dar el pase de gol. Los jugadores que protagonizan ese gesto generoso afirman que su grado de satisfacción es tanto o mayor que cuando son los autores de un tanto. Tan importante es marcar como filtrar un servicio preciso para facilitar el remate. Detrás de todo gol hay un juego previo que se convierte en la antesala del éxito cuando la acción termina con el balón en el fondo de la portería. En el Cádiz, Alfredo Ortuño acapara los elogios con todo merecimiento por su actitud y aptitud para perforar el arco contrario, pero para que el murciano mantenga encendida la máquina anotadora necesita recibir balones de sus compañeros. Si el delantero cedido por la Unión Deportiva Las Palmas sobresale en la tarea de acertar en la diana, el líder en asistencias del conjunto amarillo es Álvaro García. El extremo izquierdo disfruta del mejor momento de su carrera deportiva y se empeña en demostrarlo cada fin de semana. Seis tantos de los 27 marcados por el Cádiz en las 19 jornadas ya disputadas llegaron gracias a último pase servido por el utrerano, que no destaca por ver puerta -lleva una diana, la de la valiosa victoria obtenida en el campo del Lugo- pero sí por aportar el servicio definitivo. El veloz zurdo se estrenó como asistente esta temporada en el choque contra el Getafe (cuarta jornada de Liga), cuando centró para que Ortuño pusiera el 1-0 (el duelo acabó con un claro triunfo por 3-0). En el quinto capítulo, un centro del sevillano fue el germen del 0-1 firmado de nuevo por Ortuño en el terreno del Mirandés, aunque el nefasto arbitraje de Saúl Ais Reig provocó la derrota -la primera de la temporada- por 3-2.Álvaro García no se distinguía en especial por dar el último pase hasta que se desató en las últimas jornadas, ya en el mes de diciembre. En el 17º capítulo, contra el Real Zaragoza, ofreció su asistencia más recordada con la que llamó la atención del panorama futbolística nacional. Fue la que dio a Salvi en el primer gol contra el cuadro maño (victoria final por 3-0) tras una rápida galopada en la que dejó sentado a su rival.De nuevo sacó a relucir su capacidad de surtidor de balones cuando en Córdoba, en la 18ª jornada, con el Cádiz contra las cuerdas -1-0 en la segunda parte-, filtró un magnífico pase en profundidad a Ortuño, que no perdonó delante del portero. El conjunto amarillo remontó y venció 1-3. Para redondear un espléndido final de año, en el choque contra el Sevilla Atlético, Álvaro García puso dos centros en el corazón del área que sus compañeros supieron aprovechar al máximo. Sankaré marcó de cabeza (el 2-0 en ese instante) y Nico Hidalgo hizo el tercero para un total de 4-1.La media docena de asistencias de gol del veloz zurdo es un plus añadido en su hasta hora excelente trabajo que ha llamado la atención de no pocos clubes. El 11 del Cádiz explota su rapidez en el desborde ayuda en defensa con su constante esfuerzo y mejora en la faceta de asistente.Otros diez jugadores han dado al menos algún pase de gol. Ortuño, Rubén Cruz y Brian Oliván acumulan tres asistencias cada uno. El murciano, además de marcar, también los sirve y siempre a Salvi. Lo hizo en el duelo ante el Mirandés para que el 7 cadista fabricara uno de los mejores tantos de la temporada que ese instante suponía el 0-2. De nuevo encontró al sanluqueño en la acción del 3-1 contra el Alcorcón y el pasado domingo, frente al filial sevillista, sirvió de primeras para que otra vez Salvi adornara el resultado con el 4-1 final.Rubén Cruz mantiene su casillero goleador a cero aunque aporta el último pase, el que puso a Ortuño en el 3-0 contra el Getafe de la cuarta jornada. Y el que dio a Santamaría en el envite de la 11ª jornada contra el UCAM Murcia (era el 2-0 de un partido que acabó 2-2). En Córdoba asistió con un servicio largo a Aitor, que marcó el 1-3.Brian se destapa también como buen suministrador de balones al área. Puso uno decisivo en Tenerife -en la décima jornada- para que Santamaría anotase el tanto de la igualada a uno en el tiempo de prolongación. Contra el Zaragoza se la dio a Abdullah en el estreno goleador del comorense, que hizo el 2-0. En el Nuevo Arcángel, Ortuño agradeció un magnífico centro del lateral izquierdo para cabecear al fondo de la portería y dar vuelta al marcador (era el 1-2).Dani Güiza no disfruta de los minutos que él quisiera. No marca en la Liga -sí en la Copa contra el Levante- aunque sí le da tiempo a dar goles. En la retina de los aficionados permanece intacto el genial taconazo con el que dejó solo a Álvaro García en Lugo, sin olvidar el saque de esquina que lanzó y Garrido cabeceó en el alargue para abrazar un agónico triunfo (1-0) contra el Numancia en la sexta jornada.Un grupo de seis jugadores completa la nómina de asistentes con un servicio de gol cada uno. Carlos Calvo puso en movimiento un córner que Aridane remató al fondo de la portería contra el UCAM. Un milimétrico centro de Luis Ruiz fue el germen de tanto que valió el triunfo contra el Huesca (13ª jornada) tras el oportuno testarazo de Ortuño. Sankaré, además de marcar una diana, ha servido otra. Fue en el choque contra el Alcorcón, cuando un paseo largo del senegalés lo aprovechó Ortuño a las mil maravillas al sacar rédito del fallo de un defensa. En ese mismo partido, Salvi asistió al murciano que no perdonó para firmar el cuarto gol de los gaditanos.Nico Hidalgo se estrenó como goleador en el reciente duelo contra el Sevilla Atlético y en la anterior cita en casa, ante el Real Zaragoza, había hecho lo propio como asistente al dar el último toque antes de que Ortuño se orientara el balón para lanzar un zurdazo con el coló el balón por la escuadra. El último en estrenarse en esas lides es Jon Ander Garrido, autor del pase a Ortuño, que luego se resolvió en el área, perseguido por tres contrarios para inventarse un suave zurdazo con el que marcó un auténtico golazo contra el filial sevillista.