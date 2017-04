Más agradecido que señalado pese a su mala suerte con los penaltis

Khalifa Papa Sankaré protagonizó ayer en las instalaciones de la Ciudad Deportiva de El Rosal su primera comparecencia ante la prensa desde que viste la camiseta del Cádiz. Ayudado por su compañero Abdullah para comunicarse con los medios, el central habló sobre el proceso de adaptació que ha vivido en estos meses, especialmente por la dificultad añadida de no conocer el idioma, una dificultad que lo ha sido menos por el apoyo encontrado en los integrantes de la plantilla.

"La adaptación ha sido muy fácil porque hay un grupo de jugadores muy abierto y algunos también hablan francés, así que ha sido mucho más fácil para mí", explica el senegalés, revelando que "he aprendido cosas fáciles en español relacionados con el fútbol. Con Aridane hablo palabras simples como derecha, izquierda, cuidado… Con Brian hablo en inglés. Si alguien le habla en español es él quien me lo traduce al inglés". En suma, "hay que buscar la manera de entendernos". "Cuando llegué aquí hablaba con el míster sobre mi adaptación y desde entonces todos hemos ido juntos hacia arriba. Cuando trabajas bien y haces las cosas bien se pueden alcanzar objetivos grandes", afirma.

El defensa mostraba igualmente su agradecimiento a Álvaro Cervera por la confianza que ha depositado en él durante toda la temporada. "Es importante para un jugador cuando tiene la confianza del entrenador, es importante porque el futbolista siempre quiere más. Para todo jugador es importante", indica.

Quizás por ello le duele más que a nadie la mala suerte que le está persiguiendo en acciones que acaban en penalti contra el equipo amarillo. "Son las cosas de la vida, en el futbol también", razona, asegurando que "quiero ayudar al equipo, son fallos, no sé si son penaltis o no, y estoy muy triste por provocarlos". "Son cosas de la vida, cosas del fútbol, hay que ir con la cabeza arriba, ir trabajando más porque no hay otra", insiste.

Como no podía ser de otra forma, Sankaré no duda en alabar a la afición cadista. "Estoy muy feliz porque en todos los partidos hay aficionados, y eso es muy importante para nosotros", recuerda, incidiendo en el agradecimiento por la acogida y el buen trato recibido desde que llegada. "La adaptación a la ciudad y la provincia ha sido muy fácil porque los españoles son muy sociables y ha sido todo muy fácil para mí y la familia", concluye.

El zaguero africano atendió a los medios al término de una sesión preparatoria que Cervera aprovechó para insistir en puntos que considera claves para el encuentro de este domingo en Santo Domingo. Pese al susto que protagonizó Carpio el miércoles al retirarse después de recibir un golpe en un hombro, el técnico pudo contar con todos los componentes de la primera plantilla, junto a los que también estuvo un día más el delantero Seth Airam, recientemente fichado para el Cádiz B,

El equipo volverá a entrenar hoy y mañana, cuando realizará el desplazamiento a Alcorcón.