La afición nunca falla

El resto de clubes se mueve en principio por debajo de los 10.000 socios, como es el caso del Almería, que cuenta con unos 9.000 aunque la cifra puede aumentar esta semana después de la victoria a domicilio frente al Nástic de Tarragona en la jornada inaugural. El Tenerife también tiene el apoyo incondicional de más de 9.000 seguidores y el Albacete se acerca a los 7.500 en su regreso a Segunda A. La Cultural irrumpe en la división de plata después de 40 años de ausencia y lo hace con más de 6.000 abonados en busca de la permanencia como objetivo prioritario. En números parecidos se mueve el Nástic, mientas que el Lorca CF pretende llegar a los 5.000 en su debut en el segundo peldaño del balompié español. El Numancia es un club estabilizado en Segunda A aunque con uno 3.500 hinchas poseedores del carné. El Alcorcón ha renovado casi la totalidad de la plantilla pero sólo cuenta con algo más de 3.000 abonados. Cierran la lista el Huesca y el Lugo con un escaso respaldo. En el conjunto aragonés no llegan a los 2.000 socios y en el caso del club gallego la cifra se sitúa en torno a los 1.500.

El Cádiz sólo es superado por dos clubes: el recién descendido Sporting de Gijón y el Real Zaragoza. El cuadro asturiano es que tiene más socios de LaLiga 1|2|3 con una suma superior a los 23.000. El conjunto aragonés es un histórico del fútbol español que no consigue levantar el vuelo hacia Primera y esta temporada cumple cinco años consecutivos en Segunda A, en esta ocasión apoyado por 20.000 abonados que no pierden la esperanza de que su equipo retorne a la élite más pronto que tarde.

Dani Romera, en dos partidos a la vez en la primera jornada de Liga

Dani Romera no jugó el pasado fin de semana pero formó parte del acta de dos partidos de la primera jornada de Liga. Fue inscrito en el encuentro contra el Córdoba aunque ocupó plaza en el banquillo y no llegó a saltar al césped. Pero lo más sorprendente es que el delantero del Cádiz aparece en el acta oficial del partido entre el Valladolid y el Barcelona B, equipo en el que militó la pasa temporada. El árbitro del duelo, Juan Pulido Santana, se encontró con que cada vez que tecleaba el nombre de Vitinho saltaba el de Dani Romera debido a un error del sistema. En esa alineación si aparece como titular, aunque como es lógico no jugó, Es una anécdota. El propio colegiado recogió el hecho en el apartado de incidencias.