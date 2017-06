El abogado de Antonio Muñoz contraataca

Hasta ahora era Enrique Rodríguez Zarza, que defiende los intereses de Sinergy HG Limited, el único abogado inmerso en la causa que se había pronunciado acerca de la reciente decisión judicial de decretar la ejecución provisional de la sentencia del 4 de julio de 2016 en la que el juez-magistrado Pablo Sánchez Martín declaró nula la subasta notarial por la que Locos por el Balón se había convertido en accionista mayoritario del Cádiz Club de Fútbol SAD.

Jesús Ramírez, abogado de Antonio Muñoz, accedió ayer a comentar lo ocurrido a la vez que desveló cuál será su actuación a corto plazo. Lo primero que nos aclaró fue que "a mí nunca me notificaron nada hasta que el 25 de mayo lo hicieron a la vez con la demanda presentada en su día por Sinergy y el auto del juez sobre esa petición. Teníamos cinco días para oponernos y mañana vamos a presentar una demanda de oposición en el último día de plazo. Respetamos el auto del juez pero no lo compartimos porque entendemos que existe una infracción del artículo 521 de la Ley de enjuiciamiento civil. Hay que diferenciar entre las sentencias declarativas, no ejecutables, y las sentencias de condena. Existe una clara incongruencia entre entre el auto del juez, donde lo único que se hace es declarar nula la subasta, y el decreto del secretario judicial, donde se habla de restituir las acciones a Sinergy, algo de lo que no se hablaba en absoluto en la sentencia".