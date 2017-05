Zarza pide que se concrete el modo de restituir las acciones

Enrique Rodríguez Zarza, letrado de Agaz Abogados que defiende los intereses de la sociedad Sinergy HG Limited en el conflicto judicial por la polémica subasta de acciones realizada ante un notario de la capital gaditana en diciembre de 2103 -a raíz de ella el paquete de acciones en cuestión pasó a manos de Locos por el Balón-, ha dirigido un escrito al Juzgado de 1ª Instancia nº 1 de Cádiz al objeto de que el secretario del mismo concrete los términos de la ejecución provisional de la sentencia por la que en julio de 2016 se declaró nula la referida subasta. Cabe recordar que hace unos días el magistrado-juez Pablo Sánchez Martín aceptó la solicitud de Sinergy para que se ejecutara provisionalmente esa sentencia, pero en el correspondiente decreto el secretario judicial se limitaba a "librar de oficio al Consejo de Administración del Cádiz Club de Fútbol SAD para que por quien corresponda se proceda a restituir las acciones titularidad de Sinergy HG Limited que fueron subastadas mediante subasta notarial de fecha 3 de diciembre de 2013, celebrada en la notaría de Carlos A. Cabrera Barbosa".

Rodríguez Zarza, facultado para solicitar en un breve plazo aclaración, complemento o subsanación de la resolución judicial, decidió ejercitar ese derecho con la intención "de que se libre de oficio no de un modo indefinido sino con un tiempo marcado como tope y además personalizando que corresponda hacerlo al presidente del Consejo de Administración. En caso de que no se cumpla, como he leído en algunas manifestaciones que es intención de Vizcaíno, que tengan claro que supondría una desobediencia grave a la autoridad judicial, lo cual se halla tipificado en el Código Penal. En esa petición me he hecho eco de todas las manifestaciones públicas realizadas por el presidente en referencia a la concesión de la ejecución provisional de la sentencia".

El abogado insiste en que "lo que pretendo es que el secretario judicial establezca con claridad la manera en que se tiene que cumplir la ley, ya que es cierto que su decreto de días atrás no concretaba apenas nada".

En cuanto a las negociaciones entre Locos por el Balón y Sinergy para buscar un posible acuerdo que acabe con un lío judicial que se puede prolongar durante mucho tiempo, Rodríguez Zarza desvelaba ayer que "Vizcaíno me dijo que le enviara una propuesta para presentarla a sus socios y tengo previsto mandarla en uno o dos días".