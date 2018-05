"Ante el Zaragoza tenemos que dar un paso adelante"

álex Fernández reconoció ayer en la sala de prensa de la Ciudad Deportiva de El Rosal, al término de la sesión preparatoria que la primera plantilla del Cádiz llevó a cabo, que el encuentro del próximo lunes ante el Zaragoza es "vital" para el futuro del titular de la Tacita de Plata, por lo que admite que "tenemos que dar un paso adelante".

Pese a la mala racha de siete partidos sin ganar, el centrocampista madrileño asegura que en el vestuario "no hay preocupación" y recuerda que "llevamos casi toda la temporada en puestos de play-off", por lo que no duda en defender el estilo: "Siempre hemos jugado de la misma forma".

Eso sí, reconoce que "la diferencia es marcar un gol o no hacerlo". "Nos está costando mucho más por culpa de detalles, pero somos el mismo equipo, con las mismas ideas", afirma, apuntando que "es raro no tener una ocasión clara en cada partido; hay que seguir con la misma filosofía".

En el plano personal, confiesa que se encuentra "muy bien", sintiéndose "importante" para el grupo, y explica que "habitualmente suelo llegar óptimo a finales de temporada".

De cara al compromis de la próxima jornada ante el cuadro maño, el centrocampista madrileño asegura que no hay preocupación, sobre todo porque los integrantes del vestuario son conscientes de que hay mucho en juego: "Llevamos en puestos de play-off casi toda la temporada por nuestra manera de jugar".

Centrado en el adversario que está por venir, Álex tiene claro que "ante el Zaragoza es un partido vital y muy bonito en el que tenemos que dar un paso adelante". En su opinión, no hay nada que diferencie al equipo de las buenas rachas con la de siete partidos sin ganar: "La diferencia es sólo marcar o no. Somos el mismo equipo con las mismas ideas, y estamos jugando de la misma forma. Todos sufrimos y todos corremos para buscar la victoria".

Preguntado por su situación personal en la primera temporada que viste la elástica amarilla, el ex del Real Madrid no duda en afirmar que se encuentra "muy bien". Incluso se atreve a calificar la campaña con una nota muy alta. "Para mí la temporada está siendo brillante: estoy feliz en Cádiz y no puedo pedir nada más", razona.

Por último, sobre su rendimiento en lo que resta de competición, indica que habitualmente suele llegar en óptimas condiciones a la recta final del curso. Además, señala, "estamos trabajando mucho para seguir al cien por cien".