"Este Zaragoza cuenta con un equipazo"

Alberto Cifuentes, portero del Cádiz y jugador de moda en Castilla-La Mancha, pasó a mediodía de ayer por la sala de prensa de las instalaciones de El Rosal, donde expuso sus impresiones sobre el momento del equipo, el que vive a título personal y los peligros del adversario liguero del próximo lunes.

El cancerbero elogió al enemigo que llega esta jornada al Ramón de Carranza. "El Zaragoza viene en una dinámica muy positiva, cuenta con un equipazo y está bien dirigido. Ganar el partido del lunes nos daría un empujón importante", afirmaba un Cifuentes que tiene fe en el máximo premio. Aprovechó su comparecencia para defender la línea del Cádiz a pesar de los últimos resultados y la dificultad que existe para ganar partidos. "El equipo está bien y llegamos al último mes de Liga con opciones de meternos en play-off. No tenemos muchas ocasiones por partido porque somos un equipo que rentabiliza las jugadas y los goles". Y añadió que "lo que hagamos estos cuatro partidos lo va a hacer el Cádiz que hemos visto esta temporada".

En el aspecto más personal, Cifuentes admitió que su presente es muy dulce por los elogios que está recibiendo en casi todos los sentidos. "Lo del Zamora, más que por mí es por la identidad del equipo, en ser sólido y eso da resultado. Encajamos pocos goles y me siento orgulloso del trabajo de todos", aclaraba para repartir el mérito entre los integrantes de la plantilla. En cuanto al recién recibido Balón de Oro de Castilla-La Mancha, galardón que se concede anualmente al mejor jugador de Segunda División A, el cancerbero albaceteño explicó desde la felicidad que "me siento orgulloso por el premio". "Es el reflejo de mi trabajo y el momento en el que me encuentro. Se lo dedico a mis padres, a mi familia y a mi pareja".