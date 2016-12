Gorka Santamaría ni vivirá estos días las mejores Fiestas de su vida ni despedirá el año como había soñado, deportivamente hablando, claro. De hecho, la escasez de minutos con que ha contado hasta la fecha con la elástica amarilla podría propiciar su vuelta a casa tras Navidad si, como parece, el Athletic, su club de origen, medita recuperarlo para cederlo de nuevo pero a otro equipo en el que vaya a contar con más oportunidades.El joven delantero bilbaíno, de 21 años, se incorporó el pasado verano a la plantilla cadista con un magnífico cartel de promesa de Lezama, sin duda una de las mejores canteras de Europa, después de que el filial de los leones descendiera a Segunda B el curso anterior. Los responsables de la parcela de incorporaciones apostaron por un ariete de futuro que ya apuntaba en el presente.Sin embargo, la llegada de Alfredo Ortuño cambiaría por completo el panorama, ya que el murciano, un auténtico depredador, se ha convertido en titular indiscutible para Álvaro Cervera y los números no admiten la menor discusión al respecto. Pichichi del Cádiz con 12 goles y segundo máximo realizador de la categoría, sólo superado por Joselu, del Lugo, con uno más, el futbolista de Yecla relegó desde el primer momento al banquillo a todos los compañeros que osaron discutirle el puesto en el once. Y entre ellos, cómo no, a Santamaría.El ex del Athletic B entró en la convocatoria de las dos primeras jornadas de Liga, en casa del Almería y contra el Mallorca en Carranza, pero no saltó al césped hasta el desplazamiento a Miranda de Ebro, en donde salió de inicio pero con la desgracia de resultar expulsado de forma injusta con dos tarjetas amarillas. El Mirandés acabó remontando un 0-2 y, aunque el Comité de Competición no lo suspendió al quitarle una cartulina, lo cierto es aquel estreno de alguna forma le marcó.En efecto, ni siquiera entró en la lista de citados para los choques ante el Getafe y en Reus, regresó para el encuentro con el Numancia, y de nuevo se quedó fuera para la segunda cita seguida como local frente al Oviedo. En las siete primeras jornadas su participación se había reducido a los 36 minutos del día del Mirandés.La octava jornada, en Vallecas ante el Rayo, supuso el comienzo de la mejor racha de Santamaría desde que viste la camiseta cadista, no en vano contó para el entrenador en los siguientes cinco partidos de manera consecutiva.En la que por ahora ha sido la peor actuación del curso, o como poco la derrota más abultada, el delantero vasco salió desde el banquillo por Carpio en el minuto 62. Igualmente, en el Cádiz-Girona sustituyó a Rubén Cruz en el 73’, mientras que en el Heliodoro Rodríguez López de Tenerife de nuevo dio el relevo al utrerano pero esta vez en el 75’ y con bastante más fortuna, toda vez que su presencia resultó determinante porque marcó el tanto del empate (1-1) cuando ya se disputaba el tiempo de prolongación.Para recibir al UCAM, la expulsión de Ortuño precisamente en tierras canarias le abrió a Gorka de par en par las puertas de la titularidad, y lo cierto es que cumplió con creces porque anotó el 2-0 antes de ser sustituido por Nico Hidalgo en el minuto 71. Casualidades o no, su marcha coincidió con la reacción de los murcianos, que terminaron igualando la contienda (2-2).La buena estrella de Santamaría tocó a su fin en Lugo, donde repitió como integrante del once, ahora sin ver puerta y sustituido por Dani Güiza en el 56’.A partir de entonces, mucha más arena que cal. Contra el Huesca en Carranza entró en la convocatoria pero no disfrutó de ningún minuto. Para el viaje a Valencia para medirse al líder Levante no formó parte de la expedición, una situación idéntica a la de la siguiente jornada con el Alcorcón. En Tarragona se produjo la excepción de los últimos dos meses, al desplazarse y saltar al rectángulo de juego por Abdullah en el 78’. Pero contra el Zaragoza y ante el Córdoba volvió a quedarse fuera y con el Sevilla Atlético, pese a que sí fue de los elegidos, no llegó a pisar el césped.En suma, ha participado en sólo siete encuentros, en tres de ellos saliendo como titular, para un total de 235 minutos en los que ha conseguido marcar dos goles y ha visto otras tantas tarjetas amarillas, aunque una de ellas finalmente fue anulada. Pobre bagaje para un delantero que cuando aterrizó se postulaba como referencia y que en ocasiones ha llegado a parecer que no es ni la segunda opción del técnico.Visto lo visto, en modo alguno extraña que el Athletic sopese darle un vuelco a la situación de su joven promesa, a quien mandó al Cádiz para consolidarlo en Segunda confiando en que su trayectoria estaría marcada por minutos y goles, una realidad muy diferente a la que está viviendo. El club bilbaíno tiene por delante todo un mercado de invierno para meditar y sondear en busca de otros equipos, si finalmente se inclina por esta alternativa.