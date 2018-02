Vizcaíno toma el mando

Subrayó que la maquinaria no se detiene: "No hemos estado parados, somos pocos miembros en el Consejo pero tenemos un cuerpo administrativo al pie del cañón. El club no puede estar parado y asumimos el cien por cien de las operaciones".

Vizcaíno aseguró que "no he entrado nunca en discusiones internas", respondió cuando fue preguntado por sus problemas con Cordero. Se ha hecho un buen trabajo. Ahora en el Consejo somos responsables de la gestión del club y Juan Carlos Cordero lleva la dirección deportiva, sigue con la misma autoridad". Ayer hablaron de manera escueta y hoy tiene previsto hablar de nuevo con él y con los jugadores "para darles tranquilidad".

El arresto de Pina no detiene la actividad del Cádiz. "El club va a seguir con su funcionamiento como hasta ahora en el día a día, sin hacer ruido, dejando los egos aparte y pensando solo y exclusivamente en cumplir nuestros objetivos deportivos e institucionales, que lo son de todos los cadistas. Vamos a conseguir la permanencia que nos dé la tranquilidad de seguir con el proyecto y cuando se consiga, que está cada día más cerca, soñar partido a partido hasta el final de la temporada", añadió el presidente en un llamamiento a la unidad y a la ilusión que remató con otro párrafo. Las miras pasan por "dar ar continuidad al proyecto y remar todos en el mismo sentido, jugadores y técnicos, personal deportivo y no deportivo, medios de comunicación, dirigentes y por supuesto afición". Dijo que hay que pensar en el Nástic.

"El Consejo de Administración que presido está al mando desde este momento de todas las operaciones del club de manera directa", anunció Vizcaíno antes de proseguir: "La independencia del club está fuera de toda duda, es la que nos ha dado la credibilidad para estar al margen de est procedimiento. Revisaremos cualquier protocolo o proceso para que nuestra labor in vigilando asimismo se refuerce continuando en la defensa de los intereses de la entidad". El Consejo acordó una serie de decisiones en función de lo que vaya sucediendo, aunque no hubo adelanto de las medidas previstas. Se irá aplicando en función de la situación en la que quede Pina.

Los buenos deseos para la familia del consejero delegado

La operación Líbero pilló a Manuel Vizcaíno en El Salvador. "Me levanté a las cinco de la mañana con el teléfono apagado y cuando lo enciendo me encuentro con que la Policía está en el estadio Carranza. La detención es algo que no me esperaba. A partir de ahí que sea la Justicia la que decida". Es público el enfrentamiento entre Pina y el presidente, aunque Vizcaíno, lejos de hacer sangre con la situación, se mostró respetuoso con él: "Hay que darle en el beneficio de la duda. Tiene el trance en la Audiencia Nacional y que cada uno tome sus decisiones". El presidente aseguró que en estos momentos se acuerda del padre de Pina, de sus familiares y seres queridos, les deseo a todos lo mejor de corazón". E insistió en que "todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario". ¿El arresto de Pina afecta al pacto de socios que ambos firmaron? El pacto "sigue ahí", manifestó Vizcaíno, que destacó que "yo he cumplido con la parte que me corresponde" antes de soltar un enigmático "hay que seguir esperando".