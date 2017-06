Vizcaíno: "Álvaro Cervera tiene condiciones para convertirse en el mejor entrenador del mundo"

Manuel Vizcaíno, el exitoso presidente del Cádiz que ya ha logrado un ascenso y ahora aspira a enganchar el segundo de manera consecutiva, fue uno de los protagonistas del programa televisivo El submarino amarillo emitido anoche por Onda Cádiz con la dirección del mismo a cargo de Hugo Alberto Vaca.

El mandamás de la entidad amarilla, aunque en el plano puramente deportivo sea en realidad Quique Pina quien lleve las riendas y la voz cantante, reconoció que el gran culpable de la llegada de Álvaro Cervera, el entrenador milagro, al banquillo del conjunto cadista fue él mismo. Como muestra de su enorme confianza en el técnico nacido en Guinea Ecuatorial, Vizcaíno soltó una frase en la que no le importó para nada pecar en cierto modo de exagerar un poquitín más de lo acostumbrado. "Álvaro Cervera -opinó- tiene condiciones para llegar a convertirse en el mejor entrenador del mundo en el futuro. Hay que reconocer que lo logrado la temporada pasada fue un ascenso de entrenador porque él se convirtió en el principal responsable de que todo empezara a funcionar tan bien cerca del final".

El periodista Juan Manuel Pedreño le comentó que le notaba con el ánimo decaído, a lo que el presidente respondió así: "Ni de lejos atravieso mi peor momento desde que soy presidente del Cádiz, aunque tampoco el mejor. Lo que pasa conmigo es que en los ratos malos me levanto en una loseta, me revuelvo y me vengo arriba. Este proyecto con el Cádiz, que empezamos hace ya un tiempo, necesita todavía más años de trabajo y espero seguir siendo parte del mismo. Pero tengo un socio -en referencia a Quique Pina- y los dos, una vez acabada la presente campaña, tendremos que cuadrar y decidir lo que entendamos que sea lo mejor para el Cádiz. Está contemplado que sigamos igual, pero el acuerdo está abierto a otras posibilidades. Lo que hace falta es que los dos estemos a gusto".