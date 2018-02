Vizcaíno: "Actuaremos con prudencia y firmeza"

A Manuel Vizcaíno, presidente del Cádiz, le cogió a muchísimos kilómetros de distancia de la capital gaditana el lío que se montó ayer por la mañana en la sede del club, ubicada en el estadio Ramón de Carranza, y en las instalaciones de El Rosal, donde anoche continuaban los funcionarios de la Agencia Tributaria y la letrada de la Administración de Justicia en plena faena.

El mandamás cadista no tuvo reparos en atender ayer por la tarde la llamada telefónica de Diario de Cádiz durante una de las escalas en su viaje de regreso a España.

Lo primero que hizo fue explicar la experiencia vivida a primerísima hora del día: "Me he levantado a las cinco de la madrugada hora salvadoreña, cuando en España eran ya las 12 del mediodía, debido a que tenía que emprender viaje. Cuando he encendido el móvil, he encontrado un montón de llamadas perdidas y numerosos whatsapps. Tras la lógica sorpresa, enseguida me puse en contacto y nos pusimos a funcionar ante la situación inesperada".

Archiconocido es el enfrentamiento personal existente desde hace ya tiempo entre los socios de Locos por el Balón SL, máxima accionista del Cádiz Club de Fútbol SAD, pero esto no supuso una traba para que Vizcaíno señalara que "todo el mundo es inocente mientras no se demuestre lo contrario y con Quique ocurre exactamente lo mismo, pero nuestra obligación es mantener al Cádiz al margen de todo. Gracias a nuestra independencia, que a veces ha sido criticada, el Cádiz no tiene nada que ver en este asunto".

Lo que no quiso aventurar el dirigente sevillano que se sienta en el sillón presidencial del Cádiz es qué medidas se tomarán por parte del consejo de administración durante las próximas horas: "Curiosamente, hoy hemos podido mantener una reunión del consejo de administración de forma telemática gracias a que cambiamos los estatutos después de nuestra llegada, ya que con los anteriores no hubiera sido factible. Mañana nos veremos en Cádiz en otra reunión y tomaremos las decisiones que creamos oportunas para el inmediato futuro de la entidad. Tengo claro que nuestras actuaciones deben estar marcadas principalmente por la prudencia y la firmeza. Son las dos palabras que deben guiarnos para que el club siga funcionando exactamente igual que ahora".