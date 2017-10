Villanueva: “Queremos revertir la situación”

Mikel Villanueva, defensa del Cádiz, dijo hoy, una vez finalizado el entrenamiento, que “estamos trabajando fuerte para revertir la situación”. El reto del vestuario es poner fin de manera inmediata a la racha de siste partidos seguidos sin ganar en la Liga.

El central empieza a disfrutar de la titularidad. “Me encuentro bien, todo se hace más fácil con la ayuda de los compañeros”, explicó antes de reconocer que le costó cambiar su idea de juego porque procedía “de un estilo diferente” -el Málaga-. “Aquí el trabajo es más fácil para la defensa porque la entrega que hay hace que no nos expongamos tanto. Me he ido adaptando y ahora entiendo bien a lo que se quiere jugar”.

Villanueva es consciente de la importancia de la fortaleza física. “Somos un equipo que juega al contragolpe y por eso es importante tener jugadores rápidos por las bandas”. El Cádiz recibe el sábado al Rayo Vallecano y el zaguero recordó que “no podemos perder nuestro estilo de juego. Tenemos que salir como en el partido contra el Betis y conseguir los tres puntos como sea”.