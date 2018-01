Victoria para seguir en la cima (2-0)

El Cádiz inauguró la segunda vuelta de la Liga con una victoria que le mantiene en la segunda posición, a un solo punto del liderato. El equipo amarillo encadenó su undécima jornada sin perder, saldada con triunfo gracias a su efectividad frente a un Córdoba con calidad pero sin pegada, que llegó a inquietar hasta que Álvaro García sentenció el duelo con el segundo gol a falta de un cuarto de hora para el final. El 11 cadista firmó un doblete decisivo para un equipo que se acostumbra a vivir en la cima y al que sólo le quedan ocho puntos para los famosos 50.

El utrerano se salió ante los ojeadores que acudieron a verlo en el Carranza y la afición quiso protegerle con gritos de ¡Alvarito no se vende! Es un jugador clave para intentar el ascenso a Primera DivisiónEl secreto una vez más consistió en mantener la portería a cero. Hasta 14 partidos lleva el Cádiz con la portería intacta.

Dos saques de esquinas antes del primer minuto fueron la carta de presentación de los amarillos, con una alineación que poco se pareció a la del reciente choque de la Copa del Rey. Hasta nueve caras nuevas -sólo repitieron Kecojevic y Abdullah- en una demostración diáfana de que lo que de verdad importa es la Liga.

Arrancaron con energía los locales, que quisieron estar a la altura de los aficionados que se habían saltado la siesta para animar a su equipo. Desplegaron una presión asfixiante en tres cuartos que no tardó en dar frutos. Salvi, Álvaro García, Dani Romera y Álex Fernández construyeron un muro arriba contra el que se estrellaron los visitantes, que apenas si podían atravesar su parcela. Tras uno de los frecuentes robos de balón llegó el primer disparo a puerta, protagonizado por Salvi desde la frontal del área aunque no pudo sorprender a Kieszek, que atrapó la bola bien colocado.

La mezcla del frenético comienzo de los gaditanos y el tímido de los cordobeses no podía dar otro cóctel que no estuviera aderezado con un gol, el que firmó Álvaro García en el minuto 8. Un tanto marca de la casa. El utrerano se encontró en la mejor situación posible, con un espacio abierto y metros por delante tras la indecisión de la zaga. En ese contexto se mueve como pez en el agua. Se escapó de su par a una velocidad de vértigo, penetró en el área, regateó al portero y definió a puerta vacía. Todo lo hizo con una facilidad pasmosa, como el que no quiere la cosa, con lucimiento y máxima efectividad en presencia de ojeadores en la grada.

El 1-0, justo premio en ese instante, despertó a los visitantes y sumió a los de Álvaro Cervera en un breve letargo, como si no esperasen la reacción de un Córdoba frágil atrás pero peligroso en ataque que no empató de milagro. En el 12, Markovic se plantó solo delante de Alberto Cifuentes, empeñado un día más en amargar la vida a los delanteros contrarios. El cancerbero tocó lo suficiente para evitar la igualada aunque poco después, en el 14, nada pudo hacer ante ante el remate de Sergi Guardiola que, por fortuna para los de casa, se escapó por muy poco junto a un poste.

El choque se equilibró por momentos aunque el Cádiz tomó de nuevo el mando abanderado por la calidad de Abdullah. Los amarillos se asociaron con criterio, entraron por las bandas pero no aprovecharon las pocas ocasiones que generaron para marcharse al descanso con una renta más tranquilizadora. Pasada la media hora, Dani Romera no llegó a conectar el remata tras hacer un regate dentro del área y el 38 el almeriense obligó a Kieszek a emplearse a fondo para rechazar su remate a centro de Álvaro García. En la continuación de la jugada, el despeje de Pinillos rebotó en Salvi y a punto estuvo de entrar la pelota en la portería.

La segunda parte amaneció con la novedosa presencia de Carrillo sobre el césped en lugar de Dani Romera. La sensación de control de los de casa saltó por los aires en el minuto 52 cuando en una jugada de apariencia inofensiva Jovanovic cazó un balón suelto dentro del área que no acabó en gol gracias a la mano que sacó Cifuentes para desviar.

El sufrimiento estaba garantizado con una renta tan corto. Los cordobeses adelantaron líneas, acumularon hombres arriba y dejaron los huecos que ansían los amarillos. Álvaro García cabalgaba una y otra vez por la izquierda pero no terminaba de encontrar un aliado. Los visitantes se hicieron dueños absolutos de la pelota frente a un Cádiz al que el cuero no le duraba más de dos segundos y no conseguía armar una contra en condiciones. La parroquia cadista, sabia, aumentaba su apoyo desde la grada consciente de las dificultades de los suyos, faltos de ideas para dar la puntilla. Ni una contra que llevarse a la boca mientras Cifuentes sostenía al equipo con una nueva intervención otra vez a disparo de Jovanovic hasta que por fin vio la luz el Cádiz en ataque. En el minuto 76 cerró el partido con un nuevo gol de Álvaro García, casi un calco del primero. Carrillo controló de espaldas y filtró un pase en profundidad al utrerano, que hizo el resto como él sabe. Se escapó por velocidad, llegó delante del portero, lo sorteó y anotó a placer. 2-0 y tres puntos asegurados justo antes del estreno liguero de Eugeni, uno más en el trivote por delante de La recta final se desarrolló entre un quiero y no puedo del Córdoba y un anfitrión que amenazó con más goles. En el 80, Álvaro García quiso devolver a Carrillo el pase anterior con un centro al corazón del área que el murciano no llegó a enganchar del todo.