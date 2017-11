"Vamos a sacar esto adelante"

El entrenador del Cádiz, Álvaro Cervera, está convencido de que el equipo va a retomar la senda de la victoria. "El fútbol son resultados y desde ahí se hacen las valoraciones, pero lo que yo veo es que los jugadores están confiados en que esto lo van a sacar adelante. La sensación es que la mala racha es una cosa pasajera", ha dicho en la rueda de prensa que ha ofrecido en la Ciudad Deportiva de El Rosal.

"Tenemos problemas pero no tantos como ven algunos. Si se gana la cosa de ve de una manera y si se pierde de otra. Hicimos tres partidos muy malos en los que corrimos menos que el contrario", reconoció el míster antes de recalcar que en los demás encuentros "hemos sido el equipo de siempre".

Cervera dispone de toda la plantilla para el partido contra el Almería salvo los lesionados Sankaré y Abdullah.

El técnico no ha ocultado los problemas con el gol de su equipo y ha apostado por "intentar llegar más veces arriba sin desproteger la portería". A su juicio, "el baremos de los goles es malo pero el de las llegadas se acerca a lo que buscamos. Y cuando llegamos hay factores como el acierto".

Lo que tiene claro el míster es que el Cádiz tiene su manera de jugar. "El equipo no va a dos ocho o diez pases. No tenemos futbolistas que jueguen de espaldas, juegan de cara y necesitamos velocidad. Con Perea y Álex tenemos cierto manejo después del robo de balón, aunque cuando robamos muchas veces el primer pase no es bueno o la pelota va hacia atrás. Si no es por rapidez es difícil llegar".

El Cádiz visita al Almería, un equipo "que está igual de necesitado que nosotros. Es un buen equipo que juega en casa y nos meterá mucha presión. Son puntos importantes".

Sin desvelar la alineación, sí ha dejado ver que desplegará un once parecido al del anterior encuentro contra el Rayo Vallecano.