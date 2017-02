"Vamos a estar luchando a muerte por la pelea de la zona alta, eso seguro"

Aridane Hernández (27 años) es una de las piezas más importante sobre la que se sostiene el proyecto del Cádiz 2016-17. Un jugador que llegó acompañado por las dudas y que ha convencido con la fortaleza que muestra desde su atípica cabellera a los pies. Un canario que encuentra en la Tacita un trozo del rincón de Fuerteventura que lo vio nacer.

-Si le pregunto por su momento actual y el del equipo, ¿las respuestas son iguales?

-A título individual me encuentro muy bien porque estoy trabajando para eso día a día y, la verdad, cada vez me estoy sintiendo mejor. Y el equipo está como ya vemos; dando la cara en todos los partidos y luchando al máximo hasta el minuto 93 ó 94 que duran los partidos. Es cierto que ahora no están cuajando los resultados pero las sensaciones son favorables y nos hacen ver que siempre estamos más cerca de ganar que de perder.

-Camino de completar su segunda temporada en el equipo, imagino que habrá un momento que considera como el mejor de su etapa cadista.

-El día del ascenso en Alicante. Todo fue muy bonito, muy nuevo para mí y otros compañeros. Una experiencia que no voy a olvidar nunca en la vida y que siempre tengo muy presente por lo que significó en mi carrera y para este club.

-Como todo en la vida, también tendrá una etapa mala. ¿Cuál es?

-Hubo una fase al principio de llegar yo al Cádiz en la que las cosas no resultaron fáciles.

-¿Quizás habla de su adaptación o de las dudas que existían en la afición? Explíquese...

-Al principio me costó. La adaptación a la exigencia de un club como el Cádiz tiene bastante dificultad. Pero sabía, y de eso estaba convencido, que con trabajo y sacrificio iba a salir adelante. Una vez que ha pasado todo eso se ven las cosas de otra manera.

-Liverpool, Real Madrid, Valladolid... Veo que le gustaron los retos desde muy joven con apuestas importantes.

-He tenido un recorrido bastante largo desde muy joven. Y es lo que me ha hecho aprender y disponer de la experiencia que tengo y rendir como estoy rindiendo. Toda esa etapa empezó siendo muy joven pero al final te das cuenta de la importancia que tiene.

-Acláreme qué hay de cierto en su decisión, cuando jugaba en el Liverpool, de llevar a la espalda Fuerteventura en lugar de su nombre deportivo.

-Fue un asunto que hice con gente de mi isla... Tampoco creo que tuviera demasiada importancia y quizás quedó como una anécdota. Lo seguro es que soy un defensor nato de mi tierra.

-Hablando del archipiélago, si tuviera que elegir para jugar, ¿la UD Las Palmas o el Tenerife?

-La Unión Deportiva Las Palmas. Pero jugaría sin problemas en el Tenerife porque, ante todo, soy un profesional y doy la cara por todas las camisetas y los escudos.

-Puestos a soñar, ¿se ve algún día defendiendo la elástica del Cádiz en Primera División?

-Ese es un objetivo a largo plazo porque lo primero es salvar la categoría, que ya estamos haciendo mucho para ello y estamos en el camino correcto. A partir de ahí sería cuestión de ir partido a partido intentando sacar todos los puntos sobre todo en casa, mientras que fuera habría que tratar de puntuar.

-Cambiemos de registro y permítame la indiscreción. ¿Detrás de ese pelo tan espectacular que luce, existe una historia que lo justifique?

-No, para nada. De pequeño me juntaba con mis primos para jugar y era yo el que me sentía raro por estos pelos. Mi deseo era cortármelos como ellos, pero luego pasan los años y acabas asumiendo que es tu pelo y que no puedes hacer nada por ponerlo liso. En mayor o menor cantidad, siempre lo he llevado de la misma manera.

-Espero que no le moleste la guasa gaditana cuando, cariñosamente, le llaman desde la grada peluca o pelocho...

-Llevo bien que la gente me llame de esa manera y no sólo pasa aquí. Es igual en Gran Canaria porque allí, como aquí, son muy alegres y siempre están con la guasa. Es habitual que me identifiquen y gasten bromas por mi pelo.

-Volvamos al fútbol. Dicen los que entienden de este deporte y de jugadores interesantes que es usted candidato a ser traspasado el próximo verano. ¿Comparte esa opinión?

-Tengo dos años más de contrato con el Cádiz y debo decir que tanto mi familia como yo estamos muy a gusto en la ciudad. La adaptación ha terminado por ser súper buena. Pero lo que tenga que venir, que venga. Lo que me interesa ahora mismo es seguir trabajando de la misma manera y ayudar al equipo a conseguir el objetivo. Repito que me siento muy bien en el Cádiz y es algo que también comparte mi familia.

-Cierre los ojos, relájese y sea sincero. ¿Dónde y cómo se ve a partir del próximo 30 de junio?

-Me veo en Cádiz, en el Cádiz y ojalá que en Primera División. Sería un sueño cumplido y una felicidad enorme.

-Le veo lanzado. ¿Tanto anhela ese escenario de felicidad?

-Por supuesto, pero centrados primero en la permanencia. Aunque luego vamos a estar peleando a muerte por la lucha de la zona alta; eso es seguro.

-Me dijo una vez el ex cadista Juanjo Bezares, que fue compañero suyo en el Eldense, que usted daría días de gloria con la elástica amarilla. ¿Lo considera una afirmación exagerada?

-No lo sé porque eso lo tendrán que decir ustedes y la afición. Sí que agradezco las palabras de Juanjo, buen amigo mío. El fue uno de los que me recomendó que fichara por el Cádiz. Y forma parte de mi obligación vaciarme por este escudo y llevarlo al mejor lugar posible.

-Precisamente en Elda lo idolatran...

-Las cosas me rodaron muy bien en el Eldense. Bajé a Tercera División con la idea de dar un paso atrás para dar luego dos adelante. Subí a Segunda B con el Eldense y luego a Segunda A con el Cádiz. La afición del Eldense me demostró un cariño enorme, igual que hace ahora la afición del Cádiz. Eso te hace más fuerte y da confianza para trabajar con mayor ilusión.

-Por su condición de canario se sentirá aficionado al Carnaval. ¿Es así?

-Me gusta mucho porque forma parte de mi infancia en mi pueblo natal (Tuineje)

-¿Está siguiendo el Concurso Oficial de Agrupaciones de Cádiz?

-Sí, un poco. Lo veo por televisión a pesar de que me invitaron a acudir al Teatro Falla.

-Mójese. ¿Qué agrupación le gusta?

-Uff... Es difícil... El año pasado estuve en una gala en la que actuó una chirigota que era muy conocida y graciosa. Esta de...

-Creo que necesita mi ayuda...

-Sí, por favor.

-¿Se refiere a la chirigota de Selu, 'Si me pongo pesao, me lo dices'?

-Esa, la del muñeco (Juan). La vi actuar y disfruté mucho con sus bromas. Esa chirigota estaba súper bien y la verdad es que pasé un rato muy agradable

-Lo del domingo en Soria tendrá poco de chirigota y broma, ¿no cree?

-Un partido muy difícil, como todos los que nos quedan hasta el final. Pero estamos convencidos de lo que hacemos para lograr un resultado positivo.