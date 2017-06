"Vamos a Valladolid pensando que podemos ser terceros"

El entrenador del Cádiz, Álvaro Cervera, ha destacado en su comparecencia ante la prensa tras la sesión de esta mañana en El Rosal la importancia del último partido de la Liga regular, pese a que "ya hemos conseguido lo más importante, el play-off", por tres razones: "Primero porque somos el Cádiz y tenemos que salir a ganar cada partido; segundo porque no es lo mismo acabar tercero que quinto, y tercero por el dinero que se juega el club".

No obstante, ha reconocido que "vamos a Valladolid pensando que dentro de pocos días tenemos un partido más importante, así que también tenemos en cuenta a los lesionados, jugadores tocados, los que no juegan habitualmente…".

El máximo responsable de la plantilla amarilla ha admitido que la clasificación obtenida ante el Elche "nos ha liberado" y, tras asegurar que en ningún momento temió que le pudiera suceder lo mismo que cuando dirigía al Tenerife, donde una pésima racha de derrotas le dejó sin fase de ascenso, sí ha confesado que valoró la posibilidad de que "nos lo tuviéramos que jugar todo en Valladolid".

En cuanto a los cambios que podría realizar en el once titular que saltará al césped del Nuevo José Zorrilla, ha confirmado que en la portería jugará Jesús Fernández en lugar de Alberto Cifuentes "porque se lo merece, porque ha estado todo el año trabajando como el que más, porque confiamos en él y porque tenemos que ver a jugadores que pueden ser necesarios". Coincide en que la ausencia de Eddy le trastoca porque "no podemos aliviar una posición en la que Abdullah, José Mari y Garrido acumulan muchos minutos", ha restado importancia a la extraordinaria racha sin perder –"es un simple dato", ha dicho- y en relación a Ortuño no ha dudado en afirmar que "nos ha dado la vida y ahora sufre un bajón, pero lo tenemos que recuperar. Si vamos a conseguir algo, será con Ortuño". "No es un problema futbolístico, sino posiblemente de ansiedad de cabeza. Ha entrado otro jugador y él se ha quedado fuera, seguro que lo pensará y a lo mejor eso es bueno. Su puesto para el titular peligra tanto como los demás. Todos entrenan pensando que el míster puede colocar a otro y eso nos ha dado el premio", ha recordado. Preguntado si el delantero murciano arrastra algún problema físico, el míster ha respondido con un enigmático "puede ser".

Lejos de atribuirse el éxito de lo obtenido, Cervera ha compartido el mérito con el cuerpo técnico y ha apuntado como clave "haber llevado esto a donde queríamos desde el principio. Todos miramos en la misma dirección". "Aquí, en este club, hace no mucho ha habido plantillas tremendas con grupitos y no se le sacó el rendimiento que se esperaba", ha indicado. Convencido de las posibilidades de subir "aunque no nos creemos favoritos", ha incidido en que "no será un palo no conseguirlo pero pensamos en que podemos", se ha negado a desvelar qué rival prefiere en el primer cruce pero sí ha dejado claro que "por la afición, que tiene gran culpa de lo que hemos hecho, por disputar el segundo partido en casa y por la ventaja en caso de empates, debemos acabar lo más arriba posible". Por último, ha rechazado tajantemente que los cambios que pueda presentar en el once de Valladolid supongan adulterar la competición. "Cuando consigues el objetivo tienes la ventaja de que puedes pensar en lo que viene después. Los que van a salir son tan buenos como los que no. Todos han salido y han jugado como titulares", ha concluido.