"Va a subir a Primera"

En un lugar de Extremadura, tierra natural de ex cadistas que dejaron huella como Enrique, Generelo o Tanco, reside un amarillo y azul de convencimiento y corazón. Un cadista de cuna que sabe que el Cádiz es su vida y su ruina. Pablo Molina disfruta el momentazo de su equipo del alma mientras crece como futbolista en el Villanovense. Cualquier momento es bueno para analizar al conjunto que lo vio nacer como jugador y en cuya cantera pasó casi una década.

Para este gaditano que se desenvuelve como lateral izquierdo está siendo una campaña de apretar los dientes y aprender. Lo hace bajo el mando de otro ex amarillo, Iván Ania, con el que, a menudo, hablan del equipo que les une. "En este Villanovense cuesta hacerse un hueco. Entreno bien pero el equipo es bueno porque cuenta con un bloque fuerte de la campaña pasada, que estuvo a punto de subir a Segunda A. Cuesta meter la cabeza en el once", admite Pablo Molina antes de agregar que "siempre saco lecturas positivas porque se aprende de todo y te das cuenta que no es sólo cuestión de ser bueno o malo, ya que intervienen otros factores". Lo indiscutible es que cuando Iván Ania ha recurrido al gaditano, éste ha respondido de forma eficiente y, a sus 22 años, ha demostrado que está preparado para rendir en un aspirante al play-off.

Hablar del Cádiz con Pablito es hacerlo de algo muy importante en su vida y en la de su familia, tan vinculada a la pasión amarilla y azul. "Ojalá acabara ya la temporada", dice entre risas. "El Cádiz ya sabemos como es y las alegrías que da. Ojalá sea este año". A pesar de que entiende que no sería malo "estar en Segunda A varios años", el zaguero apela a la realidad de la clasificación para argumentar que "se puede subir". "Hay plantilla y cuerpo técnico para lograrlo", momento que aprovecha para elogiar la figura del entrenador: "Lo de Cervera es para quitarse el sombrero. Llegó sin ninguna confianza y en muy poco tiempo fue capaz de ascender a Segunda y ahora lo tiene otra vez arriba. El Cádiz va a subir a Primera; estoy convencido".

Los sentimientos de Molina son enormes y difíciles de exteriorizar en lo que se refiere a 'su' Cádiz. "Fueron ocho años en la cantera hasta llegar al Cádiz B y entrenar y jugar amistosos con el primer equipo. Es muy grande para alguien que es de Cádiz. Espero volver algún día. No lo descarto".

El lateral del Villanovense, equipo al que llegó el pasado verano tras proclamarse campeón del grupo XIV de Tercera División con el Cacereño, tampoco olvida la campaña del Cádiz B, líder destacado. "Lo del B es de sombrerazo siendo un equipo recién ascendido. Al igual que sucede con Cervera, en este equipo Mere es clave y tiene gente muy válida en el cuerpo técnico como es el caso de Raúl López. Mi ídolo durante tantos años", admite con cierta emoción antes de añadir que "me gustaría algún año coincidir en un vestuario con Raúl López".

El ex cadista deja la mente volar para soñar como el cadista más optimista y entusiasta. "Qué bueno sería si fuera capaz de lograr los dos ascensos y la próxima temporada tuviera a un equipo en Primera y a otro en Segunda B. Para el club sería clave en todos los sentidos, en el económico y el deportivo. Que el filial estuviera en Segunda B le permitiría enfrentarse a grandes conjuntos de esa categoría y el salto con el primer equipo se reduciría en todos los sentidos". Palabra Pablo Molina. Palabra de un cadista de pro.