Últimos pasos hacia la rutina

Una semana no da para mucho pero al menos ha permitido a la plantilla del Cádiz desconectar un poco del trabajo y disfrutar de siete días con familiares y amigos a los que resulta difícil tener cerca a lo largo de un año intenso de competición. Las mini vacaciones del Cádiz finalizan hoy. Mañana cuerpo técnico y jugadores volverán a la carga pensando en el exigente inicio de año, con tres partidos en nueve días entre la Copa del Rey y la Liga.

Las últimas horas de descanso darán paso a un fin de semana largo e intenso en cuanto a trabajo del equipo. Mañana habrá doble sesión, matinal y vespertina, mientas que el último día del año será sólo por la mañana. El día 1 también única sesión aunque por la tarde, a partir de las cuatro, lo que da mayor margen a los jugadores para estar con sus allegados en la última noche del año. El martes el equipo hará el último entrenamiento antes del encuentro contra el Sevilla; además, ese día será la rueda de prensa de Álvaro Cervera.

El trabajo de los futbolistas será especial después de una semana alejado de la rutina del entreno diario. Todo ello para conseguir que el grupo llegue lo mejor posible al primer compromiso oficial de 2018. En este sentido hay diversas opiniones de cómo le ha venido al equipo el parón invernal, ya que después de nueve jornadas de Liga sin perder y lanzado en la segunda posición, parece que el momento era para no parar. El otro punto de vista lleva a decir que puede ser conveniente oxigenar al plantel tras la exigencias de las últimas semanas y que los siete días de relax han sido excepcionales.

Unos días en los que ha parado el trabajo en las instalaciones de El Rosal, huérfanas de futbolistas poniéndose a punto, pero no en el despacho del director deportivo. Un Juan Carlos Cordero que sigue peinando y examinando el mercado en busca de lo que precisa Cervera, un centrocampista y un delantero. La lesión de José Mari, que se pierde lo que resta de temporada, ha obligado a dar caza de manera urgente a un centrocampista de características similares. No es fácil en verano, menos aún en el mercado invernal. Pero la necesidad apremia porque el equipo se ha quedado con Jon Ander Garrido, Álex Fernández y Abdullah como únicos pivotes. Y como el entrenador juega con un trivote, los tres son los elegidos porque no hay más.

El consejero delegado del club, Quique Pina, encendió el miércoles las alarmas al afirmar que los recursos económicos eran escasos para reforzar el equipo de cara a la segunda mitad de temporada. Unas manifestaciones que han inquietado porque la baja de José Mari obliga a hacer un esfuerzo, que será completo si, además, en el paquete de caras nuevas llega un ariete. Farol o no, la realidad es que el mercado que abrirá el próximo lunes resultará complejo, de ahí que lo ideal es lograr adquisiciones estilo Aketxe, que hace algo más de un año fue un acierto pleno.

La entidad tiene muy presente recurrir a las cesiones para poner en manos de Cervera lo que necesita para seguir compitiendo en condiciones óptimas. Un jugador a préstamo es una oportunidad buena en lo económico y exenta de compromiso si no da el resultado apetecido. No obstante sucede lo contrario, como con Aketxe, cuando da un nivel muy bueno y al final tiene que volver a su club de origen. La maquinaria de Cordero y su equipo continúa en marcha en mitad de las fiestas navideñas.