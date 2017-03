El último tercio

El campeonato de Liga ha tachado ya dos tercios del calendario con el Cádiz colocado en un escenario inmejorable para afrontar el objetivo sobrevenido de la promoción por el ascenso en el último y definitivo tercio, en el que todo está por decidir y cuando más acertado hay que estar. No era ese el reto con el que había partido en el arranque de la temporada del esperado regreso a la categoría de plata, pero con su elevado rendimiento se ha ganado el derecho a pelear por mucho más que una permanencia aún no abrochada al cien por cien aunque sí encarrilada. La salvación, salvo catástrofe con que la que nadie cuenta a estas alturas de la película, caerá por su propio peso como elemento añadido en la ilusionante batalla por acceder al premio que supondría participar en el play-off. A día de hoy no hay demasiada distancia entre el sueño y la realidad.

En este punto de la campaña, el conjunto amarillo figura en la nómina de favoritos para quedarse con una de las plazas entre la tercera y la sexta. La primera y la segunda, de ascenso directo, son propiedad de Levante y Girona, escapados del resto y con un pie en Primera. En principio hay un grupo de seis escuadras en la pomada pero sólo hay cuatro plazas disponibles: Tenerife -tercero- y Real Oviedo -cuarto- con 45 puntos, Cádiz -quinto con 44-, Getafe -sexto con 43- y Huesca -séptimo- y Real Valladolid -octavo con 39. Más alejados están Lugo -noveno con 37-, Numancia -décimo- y Reus -11º- (36), y Elche -12º- y Real Zaragoza -13º- (35).

Para hacer realidad la ilusión de los cadistas, el equipo está llamado a mantener la línea trazada en el segundo tercio de la competición. Fue en esa etapa del torneo cuando pegó el estirón que le llevó hasta donde está ahora. En esos 14 encuentros, comprendidos entre las jornadas 15ª y 28ª, se embolsó 26 puntos de los 42 disputados (un 61 por ciento) y el reflejo fue su imparable escalada en la clasificación. Recogió sus bártulos de la zona de descenso, en la que había llegado a residir en el primer tercio, y se trasladó de forma meteórica hasta la sala vip, en la que encadena nada menos que 12 capítulos pese a la reciente derrota sufrida en el estadio del real Oviedo.

Accedió al sexto puesto tras golear (3-0) al Real Zaragoza en la 17ª jornada y en la siguiente saltó al cuarto al vencer (1-3) en Córdoba. Ahí no quedó la cosa. Después de cuatro episodios en el cuarto lugar, se encaramó a la tercera posición, en la que habitó seis semanas consecutivas hasta bajar ahora a la quinta, en la que estrenó tras caer en el Carlos Tartiere. Cuatro meses en la parte alta son más que suficientes como para ser considerado candidato. Ya se han sentado en todos los peldaños de la promoción.

Si desarrolla el tercio pendiente con un recorrido similar al que dibujó en el segundo, el Cádiz entrará de cabeza en la promoción. Otros 26 puntos le harían alcanzar los 70. No es fácil sumar tantos con todo lo que se juegan los demás adversarios, aunque quizás no necesite acumular esa cifra para ocupar una de las plazas de privilegio al final de la Liga.

Incluso con un tercer tercio discreto, como lo fue el primero, optaría al play-off. En esa fase inicial del curso, el cuadro gaditano se adjudicó en las primeras 14 jornadas 18 puntos, menos de la mitad de los 42 que disputó (casi un 43 por ciento). La producción fue escasa pero con esa misma cantidad en el tramo restante de la temporada liguera llegaría hasta los 62, con los que podría tener posibilidades de sacar el billete para la promoción.

La diferencia entre el irregular primer tercio y el excelente segundo evidencia la progresión del Cádiz a lo largo de la competición. Las ocho victorias que firmó en el segundo duplicaron las cuatro logradas en el primero. En los dos tramos sufrió el mismo número de derrotas, cuatro, aunque sí hubo diferencia entre la media docena de empates del comienzo y los dos del siguiente tramo.

La mejoría, paralela al avance de la Liga, se aprecia además en el número de goles. Los gaditanos marcaron en el segundo tercio 26 tantos, el doble de los 13 que anotaron en el primero. Los goles en contra caminaron de manera pareja, con un balance de 14 dianas recibidas en las 14 jornadas del comienzo y 13 en las 14 siguientes.

Los 44 puntos que atesoran los amarillos en los dos primeros tercios de LaLiga 1|2|3, dan como media 22 en cada uno de ellos. Con ese saldo, la proyección apunta a 66 puntos siempre que no disminuya su cosecha. Quedan 14 jornadas que se presentan como auténticas finales tanto para el Cádiz como para sus oponentes. Por el Ramón de Carranza tiene que pasar Rayo Vallecano, Tenerife, Lugo, Levante, Nástic de Tarragona, Córdoba y Elche. Las visitas son al Girona, UCAM Murcia, Huesca, Alcorcón, Zaragoza, Sevilla Atlético y Valladolid.