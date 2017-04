Un punto valioso en Murcia (1-1)

El Cádiz arañó un empate en el campo del UCAM Murcia en un partido feo, con pocas ocasiones, resuelto con un merecido reparto de puntos entre dos equipos más acertados en defensa que en ataque. Un gol de Eddy Silvestre justo antes del descanso neutralizó el tanto de Jona. Los amarillos se emplearon a fondo para atenazar a un adversario que tampoco dejó poco margen. El punto adquiere valor para que los gaditanos den un pasito más en su batalla por acceder a la fase de ascenso.

Álvaro Cervera entregó la titularidad a Ager Aketxe en la alineación que presentaba cuatro novedades. Además del estreno del vasco en el once, ubicado en tres cuartos, Luiz Ruiz volvió a jugar 16 jornadas más tarde, Eddy Silvestre regresó a un inicio dos meses después y Salvi ocupó la banda derecha en detrimento de Nico Hidalgo.

El Cádiz se empeñó en tapar espacios en su terreno con la premisa prioritaria de tratar de no recibir goles. No quería dar concesiones como tampoco su rival, protector también de su campo. Los amarillos defendieron pero aplicaron el acordeón. Replegados sin el balón y estirados con la posesión del esférico. Fueron ellos y no los locales los que más se aproximaron al área por los dos costados con algunos centros que no encontraron aliados.

La sombra del aburrimiento se agigantó hasta extremos desesperantes. El miedo a perder pesaba más que los intentos de crear jugadas de méritos no pasaban de meras intenciones. El Cádiz empezó a sentirse incómodo cuando los universitarios quisieron romper la dinámica tediosa. Jona avisó en el minuto 22 con un cabezazo que salió desviado y en la réplica (en el 28) llegó la primera oportunidad digna de mención cuando un remate de Ortuño algo flojo dentro del área lo atrapó Fernando sin dificultades.

Muy poco ofrecían los gaditanos salvo el orden defensivo que saltó por los aires en el minuto 37 cuando el ex cadista Jona batió a Alberto Cifuentes con un potente zurdazo con poco ángulo dentro del área. El ariete prolongó su dulce momento con un golazo ayudado por la pasividad de la zaga cadista. El UCAM sacó petróleo de un saque de banda, Iban Salvador prolongó al malagueño y éste se zafó de Aridane con una facilidad pasmosa antes de elevar el 1-0 al marcador.

Los amarillos no habían hecho nada para ganar pero tampoco para perder en un duelo plano, intenso aunque falto de fútbol hasta que se conjugaron el acierto de Jona y el fallo atrás para ponerse por debajo y verse abocado a remontar. No tardó en llegar el empate. Justo antes del intermedio. Los hombres de Cervera se fueron arriba como si no hubiese un mañana y Eddy Silvestre, en su segunda tentativa, firmó las tablas en el minuto 45. Poco antes de marcar su primer tanto oficial con el Cádiz había puesto a prueba a Fernando en el 39 con un cabezazo que el cancerbero repelió con un paradón. Nada pudo hacer después el arquero, que había rechazado un disparo desde la frontal de Luis Ruiz a la salida de un córner pero el balón salió al corazón del área y el almeriense, atento cerca de la portería, no perdonó con un remate ajustado a un poste.

El Cádiz se fue al descanso con el alivio de haber reaccionado y disponía de toda la segunda parte para terminar de darle la vuelta a la tortilla.

El guión en la reanudación quedó establecido con rapidez. Los murcianos empujaron y la presencia de los gaditanos arriba en el arranque. Se ocuparon más de impedir el juego de los anfitriones. Los dos se agarraron a las acciones de estrategia. Un lanzamiento de falta de Góngora en el 55 obligó a Cifuentes a despejar de puños y en el 60 Aridane cabeceó fuera en una acción nacida a balón parado que supuso el despertar del Cádiz en ataque, aunque en jugadas aisladas. En una contra en el 67 estuvo muy cerca de hacer el segundo cuando Tito evitó que Ortuño rematase a en boca de gol un servicio de Aitor, que acababa se saltar al césped en lugar de Aketxe.

El onubense se ubicó en la banda izquierda y Álvaro García pasó a tres cuartos para tratar de sorprender con su velocidad por el centro en el tramo definitivo. Pero el partido no estaba para florituras. El balón iba de un lado a otro sin gobierno. Nadie era el dueño del cuero y el partido se encaminó si remedio hacia el empate.