Trivote, mediapunta o dos delanteros, he ahí la cuestión

álvaro Cervera se enfrenta al primer dilema de la temporada con vistas a la primera jornada de Liga: ¿Trivote, mediapunta o dos delanteros el próximo sábado en la visita al Córdoba que inaugura el torneo? Las circunstancias pueden empujar al entrenador del Cádiz a decantarse por tres centrocampitas una vez que no puede contar ni con Alberto Perea ni con Rubén Cruz para la zona de enganche. El ex del Barcelona B fue operado de apendicitis en Lorca a finales del pasado mes de julio, se ha perdido buena parte de la pretemporada y por tanto no está preparado para afrontar el estreno liguero y quizás tampoco llegue al duelo de la segunda jornada (domingo 27 contra el Alcorcón). Tendrá que esperar para hacer su debut con el Cádiz en un partido oficial.

A la baja de Perea se une la del utrerano, que sufrió una rotura fibrilar en los isquiotibiales en el encuentro contra el Villarreal del LXIII Trofeo Carranza disputado el pasado sábado. Saltó al terreno de juego en la recta final del choque pero apenas duró tres minutos, se tuvo que retirar y se perderá más de un encuentro al sufrir una inoportuna rotura fibrilar.

El único futbolista disponible en la zona de tres cuartos es Jesús Imaz, titular en el duelo entre submarinos amarillos disputado el pasado sábado. Incorporado en el mercado de invierno de la última campaña, el técnico no contó mucho con él -entró en pocas convocatorias en el tramo decisivo de la temporada- y ahora está por ver si se decide a darle una oportunidad en el Nuevo Arcángel. La carta que más suele usar el míster es la de mediapunta y si en Còrdoba apuesta por un hombre acostumbrado a moverse en tres cuartos, aumentarían la opciones de Imaz de formar parte de la alineación.

Otra posibilidad es la de colocar tres medios, uno de ellos algo más adelantado, que en principio sería Rafidine Abdullah o Álex Fernández. El trivote no sería una novedad en el caso de Cervera, como ya demostró la pasada temporada, aunque no es su sistema más habitual.

Otra alternativa que maneja el preparador cadista es colocar de inicio a dos delanteros sobre el césped, que en ese caso serían a priori Dani Romera y David Barral. Es la opción que parte con menos visos de convertirse en realidad si se tiene en cuenta que Cervera apuesta pocas veces por dos arietes en el once inicial.

Tres posibilidades y una decisión que ya ha tomado o adoptará estos días siempre por el bien del equipo. La manera de jugar del rival también cuenta y el entrenador tiene la misión de frenar el 4-3-3 con el que saldrá el Córdoba en su campo. Mantener la portería a cero es una prioridad y a partir de ahí aprovechar alguna ocasión que sea capaz de generar en el área del equipo local.