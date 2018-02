"Trabajamos igual"

El vestuario del Cádiz continúa su labor diaria con normalidad. Así lo ha asegurado el entrenador, Álvaro Cervera, en la rueda de prensa previa al encuentro contra el Nástic de Tarragona. "Seguimos siendo los mismos, seguimos trabajando igual, creemos que todo se va a solucionar", afirmó el técnico después de indicar que "no tenemos nada que decir".

El míster explicó que el miércoles "llegamos a entrenar y nos encontramos que había más gente de lo normal que no conocíamos, pero no nos afecta en el día a día. Lo que sabemos es lo que vemos en la prensa"."Realmente no son temas que afecten al día a día", insistió Cervera. "Nos hemos aislado, sabemos la situación que vivimos".

Con el director deportivo, Juan Carlos Cordero, habló en la mañana de hoy "de temas de fútbol, no de otras cosas".

"Te sorprende y te duele que pasen estas cosas, pasa a diario en otros ámbitos y ahora toca aquí.La situación de fuera hace que al equipo no le afecte. Es un equipo muy unido entre ellos y también con la gente de fuera. Hay familiaridad y es complicado que afecte al vestuario".