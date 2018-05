Toca volver a cabalgar

El Cádiz tiene esta tarde (18:00) un examen igual de complejo a efectos clasificatorios que por las condiciones del rival sobre el campo, en su juego y por los agobios clasificatorios. Los amarillos tienen que ganar porque llevan seis jornadas sin hacerlo; es prioritario, así de claro. Los rivales pueden tener semanas regulares pero empiezan a reaccionar y además de los que abren brecha en lo más alto -ya inalcanzable-, los que todavía aspiran a meter la cabeza y que vienen por detrás están dispuestos a morir en el intento. El Albacete es el enésimo obstáculo del Cádiz de Cervera, que busca su sello en forma de victoria sin Garrido, lo que complica la misión en el Belmonte. El técnico cumple hoy 100 partidos en el banquillo cadista.

Lejos queda ya el 17 de marzo, día de la última alegría amarilla (0-1 en León). Ni siquiera había comenzado la Semana Santa. Camino de los dos meses sin celebrar una suma de tres, que es bastante. En seis semanas: cinco empates y una derrota. Apenas pierde pero gana muy poco cuando precisamente hace falta escalar tres peldaños a la vez para que los rivales en el ascenso a la montaña llamada Primera División no vayan pasando por el lado con relativa facilidad.

El Valladolid demostró ayer que aquí nadie arroja la toalla y que la buena racha de cualquiera queda en entredicho si sucede lo de Soria. Un palo en toda regla después de cinco jornadas excepcionales del Numancia. Es lo que tiene la Segunda División A de la igualdad y de los registros extraños. También el Zaragoza apretó los dientes para 'estrangular' a un Sporting que estaba intratable. Aquí el que se duerme lo paga caro.

Los números son datos que no engañan y que ponen de relieve la realidad de cada uno. Los del Cádiz significan que ha estado viviendo de una buena renta que se va agotando, de ahí a que la urgencia por ganar sea máxima si el segundo objetivo en forma de premio inesperado quiere seguir en pie. No debe olvidarse que después de la exigente salida a Albacete espera el Real Zaragoza. Ahí es nada...

El vestuario cadista sabe cuál es el camino que conduce al equipo a su rendimiento más válido, al que le llevó a salir de Segunda B y a estar, por segunda campaña consecutiva, entre los mejores de la categoría de plata. Un estilo que reúne a partidarios y detractores casi a partes iguales, pero que no va a cambiar porque hasta ahora, con el objetivo inicial -permanencia- ha dado resultado. Cervera hablaba el viernes de la posibilidad de variar el dibujo y lo hacía con reparos, como costándole abrir esa puerta porque entiende que este Cádiz, el que él reconstruyó de la nada en el pozo y que es muy de su agrado bajo el concepto que prefiere, tiene que jugar siempre con sus extremos titulares y guardando la ropa antes de salir a nadar. Cualquier variación que conlleve la salida del once de Salvi o Álvaro García no forma parte del ADN del entrenador.

Los rivales saben como es el conjunto gaditano; su celo por defender bien en todas las parcelas del campo antes de que los 'motorizados' de Sanlúcar de Barrameda y de Utrera traten de dejar atrás a los demás para romper un encuentro. Ese sello se ha ganado la admiración de muchos colegas de Cervera, que le ven como un técnico con oficio y que sicológicamente tiene a sus hombres bajo una mentalización que no deja lugar al debate de que lo que se elige hacer sobre el césped es lo mejor para el grupo.

La primera de las cinco finales tiene cita hoy en el feudo de un histórico que compite muy bien a pesar de sus apuros para cerrar la campaña con la salvación como medalla de plata para su proyecto. El Albacete, muy a imagen y semejanza de su entrenador, el incombustible Enrique Martín, pelea antes, durante y al final del partido. Tiene poco gol en casa y su dinámica no es la envidia de los competidores -salvo para los desahuciados Sevilla Atlético y Lorca-, pero es un equipo muy de Enrique Martín y eso tiene su peso a lo largo de 90 minutos.

Con el esquema de siempre y velando primero por no recibir para poder golpear donde más duele, el Cádiz encara la recta final con el deseo de volver a sentirse triunfador y que el premio de los tres puntos le haga fuerte en la zona de los elegidos para disputar el play-off.

El asalto al Carlos Belmonte sería volver a cabalgar con cartel de equipo ganador que no quiere dejar escapar una oportunidad para seguir creciendo y agrandando la leyenda de un grupo modesto que hasta hace poco tiempo estaba obligado a viajar únicamente en autobús por esos rincones casi perdidos de la España profunda del balompié.