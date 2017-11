Toca Amar en tiempos revueltos

Casi dos décadas estuvo Jorge Amar vinculado al Cádiz CF, donde desarrolló su labor como preparador físico en la cantera y en el primer equipo. Cerca de 20 años que le permitieron crecer como un profesional consolidado y de prestigio hasta que decidió parar hace algo más de dos años. Es, por tanto, una voz autorizada para analizar los motivos por los que el primer equipo cadista padece una plaga de lesiones, muchas de ellas musculares, que le acompaña desde pretemporada.

Para empezar, advierte que "las lesiones musculares no son por un motivo y no las achaco a la preparación física porque el Cádiz está en manos de buenos profesionales". Amar considera que las circunstancias que rodean a un trabajo de este calibre marcan su desarrollo. "Se juega en campos distintos y luego hay que tener presente la situación personal de cada uno", explica antes de añadir que "si un jugador pasa una mala noche porque, por ejemplo, ha tenido a un hijo con fiebre, y no lo dice, puede ser un problema". "Ese jugador entrena a tope y se va cargando hasta que se puede romper. Por eso no achaco el problema a una mala preparación".

El que fuera preparador físico del Cádiz durante muchos años expone que "en ese asunto de las lesiones intervienen muchos factores, no sólo el de planificación o el entrenamiento". "Incluso el estado de ánimo pasa factura. Aquí, en el Cádiz, ha sucedido que han coincidido factores externos en el mismo tiempo; de ahí a la proliferación de lesionados", incide. Por lo que conoce del cuerpo técnico actual -mantiene relación con varios de ellos- se atreve a apuntar que "las cosas se están haciendo bien". "Y entonces nos podemos preguntar, ¿qué es lo que está ocurriendo? Pues que hay muchos factores que desconocemos. Cada lesión puede venir por una cosa distinta. Hasta una muela o un diente picado interviene en una dolencia muscular", advierte.

Como gran profesional que ha estado en situaciones de todo tipo al frente de un grupo como es una plantilla profesional, sugiere que "exista más tranquilidad porque esto no se soluciona a la tremenda ni de un día para otro". "Hay que dejar trabajar al cuerpo técnico con paciencia. Hablar mucho de esto significa que se le pueda dar la bronca al preparador físico y que éste y los jugadores se sientan observados y que exista cierta obsesión". Sin embargo, elogia el trabajo de los profesionales del cuerpo técnico al afirmar de manera rotunda que "si la pretemporada fue fuerte, eso viene bien y se verá". "Esto no es como empieza, sino como acaba".

Por último, Jorge Amar muestra su respaldo a Cervera y a sus ayudantes. "Mucho ánimo al cuerpo técnico porque estoy convencido que no tiene la culpa. Están haciendo las cosas bien", recalca.