Tarea para la navidad

La plantilla del Cádiz ya disfruta de unas más que merecidas vacaciones de Navidad con el dulce aroma que deja la cuarta posición -ubicado en promoción de ascenso- como recompensa a su brillante irrupción en LaLiga 1|2|3. Una vez disputadas 19 jornadas -sólo restan dos para el epílogo de la primera vuelta-, de los cuatro conjuntos recién ascendidos es el que ocupa el puesto más alto, aunque hasta hace pocas semanas el Reus Deportiu (ahora séptimo) el Sevilla Atlético (noveno) estaban por encima de los gaditanos en la tabla. El UCAM Murcia es inquilino de la 21ª plaza -la penúltima-, en zona de descenso. Los amarillos han dado pasos en su adaptación y han ido de menos a más en el primer tramo de la temporada con la meta de la permanencia como prioridad absoluta. El objetivo está más cerca de lo nadie podía pensar con los 30 puntos ya asegurados. La salvación gira en teoría en torno a 50-51 puntos -nunca ha bajado a Segunda División B un equipo con 51-.

Los futbolistas desconectan durante estos días de la competición con la tranquilidad que otorga esa treintena de puntos pero se llevan tarea a casa para no perder la forma. Hay tiempo para todo. Para estar con la familia y también para desarrollar el trabajo de mantenimiento indicado por el preparador físico, Andrés Blanco. Tan importante es el descanso -tanto mental como físico- como no descuidarse porque aún queda un largo camino por recorrer y cuando se reanude el torneo liguero todos deben estar a tope para encarar la parte más trascendental del curso, en la que todo está en juego y los rivales aprietan en pos de sus objetivos. El campeonato se detiene justo cuando el Cádiz atraviesa su mejor momento y el objetivo es empezar el nuevo año con la misma dinámica positiva con la que acaba un 2016 que no ha podido ser mejor para la escuadra gaditana. Para no levantar el pie del acelerador es indispensable conservar un nivel de forma óptimo.

Los jugadores llevaron en sus maletas instrucciones precisas sobre lo que deben hacer hasta el día 28, fecha establecida para la vuelta a los entrenamientos con vistas al primer duelo del año entrante, que reserva una visita al campo del Elche el domingo 8 de enero.

La pauta de deberes fijada para los futbolistas se divide en varias fases. Primero hay una directriz enfocada a la recuperación del viaje de los jugadores a sus respectivos lugares de origen -la mayoría pasan las vacaciones en su lugar habitual de residencia-.

Una vez instalados en casa, el preparador físico traza un plan de mantenimiento en el que predomina en el ejercicio aeróbico-interválico con la recuperación como principal objetivo. Consiste en realizar varios intervalos a determinadas intensidades con pausas activas o pasivas entre ellos. Se activa mucho el metabolismo, a causa de las constantes subidas y bajadas de ritmo.

Cuando se acerque la fecha de regreso -día 28- habrá otra parte de preparación para que el primer día de entrenamiento -habrá doble sesión- después de las cortas vacaciones no suponga un gran estrés para los jugadores.

Los ejercicios físicos no suponen la única tarea que tienen que hacer los integrantes de la plantilla durante estos días de Navidad. Los futbolistas tienen un marcado un modelo de nutrición con el que evitar excesos alimenticios en fechas en las que las comidas suelen ser copiosas y los postres con predominio de azúcar están a la orden del día. Se puede comer, pero sin superabundancia para no volver con más peso de lo aconsejable.

Álvaro Cervera dijo antes del parón navideño que le gustaría tener a todos los jugadores disponibles en el comienzo de nuevo año. Luis Ruiz en principio deberá estar recuperado de la peque rotura de fibras que sufrió en el encuentro contra el Alcorcón. José Mari, operado hace una semana de una hernia inguinal, está centrado en restablecerse cuanto antes, aunque a día de hoy es imposible saber cuándo podrá volver a trabajar al mismo ritmo que sus compañeros. En principio, salvo sorpresa, no llegará a tiempo para afrontar la visita al estadio del Elche.

El resto de los futbolistas a priori debe estar en condiciones para empezar un año que se presente ilusionante, el que está por ver si el equipo amarillo lograr la permanencia, si lo hace con menos sufrimiento del esperado y si está capacitado para pelear por cotas mayores. Todo un reto y 23 compromisos por delante.