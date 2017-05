Titularidad a la vista

Sankaré es el único defensa del Cádiz que repetirá en la alineación respecto a los que ganaron en Alcorcón, con motivo de la sanción que pesa por acumulación de amonestaciones sobre Carpio, Aridane y Brian. Tres ausencias de una tacada que el preparador tendrá que atajar de la mejor manera posible y sabiendo que tiene sustitutos en el vestuario en los que debe confiar. La lógica dice que del cuarteto compuesto por Iván Malón, Servando Sánchez, Migue González y Luis Ruiz deben salir los elegidos. Tres caras nuevas para intentar tumbar a un Nástic de Tarragona que se presentará en el Ramón de Carranza con el agua al cuello.

De los cuatro candidatos a estar en el once el próximo domingo, Iván Malón es el que menos participación ha tenido hasta el momento, si bien en su caso corre en contra de las estadísticas que su fichaje se efectuara en el pasado mercado de invierno, por lo que lleva de amarillo menos tiempo que el resto. El ex jugador del Veria FC de la Superliga de Grecia, es el recambio natural al intocable Javier Carpio. Y se da el caso de que el lateral derecho titular se encuentra sancionado y lesionado, por lo que estaba escrito en su destino que el encuentro del próximo domingo no iba a disputarlo.

Si Malón fuera el elegido, el valenciano disfrutaría de su segunda titularidad desde que recaló en el Cádiz. Hasta el momento ha disputado sólo 132 minutos repartidos en tres partidos, siendo titular únicamente en el Girona-Cádiz (1-2). El zaguero puede tener de nuevo la oportunidad ante un equipo catalán.

Para acompañar a Sankaré en el centro de la defensa, Álvaro Cervera dispone de dos opciones: Servando y Migue. A priori el isleño parte con más posibilidades al ser la primera opción entre los zagueros reservas que acuden a las convocatorias, ya que el técnico le cita antes que a Migue. Sin embargo, cada encuentro es un mundo y el preparador lo analiza todo de su equipo y el adversario antes de tomar una decisión.

Servando es el defensa reserva con mayor participación fruto de los 893 minutos que suma en la competición liguera. Una cantidad repartida en 14 encuentros de los cuales en ocho ha estado en el once inicial. A medida que Sankaré fue alcanzando el tono adecuado, la apuesta del entrenador fue por el africano y Aridane, que han sido los favoritos a la hora de ser elegidos. El isleño está preparado y tiene motivos para soñar con esa titularidad porque en las últimas ocasiones que ha sido necesario incluir a un defensa central en la convocatoria, su nombre ha estado por delante de otros.

El caso de Migue González es el más complejo en cuanto a las posibilidades de volver a sentir las sensaciones de jugar. Lleva sin hacerlo desde la jornada 23ª, cuando fue titular en Mallorca, y su papel desde entonces ha quedado reducido prácticamente a nada. A sus 37 años, el catalán podría estar viviendo su última campaña como profesional. Qué mejor despedida que dejando al Cádiz en Segunda A o, quién sabe, en Primera División. En Liga acumula 425 minutos de los cinco partidos disputados, siendo todos ellos como titular. En ese tiempo no ha marcado ni ha sido amonestado.

Las opciones de Migue de cara al duelo del domingo suben enteros en cuanto a formar parte de la convocatoria, ya que sería el único zaguero disponible por lo que pudiera pasar con los titulares.

En cuanto a Luis Ruiz, le tocará suplir a Brian y es algo que hasta hace pocas semanas hizo en varias ocasiones, ya que en las jornadas 32ª, 33ª y 34ª el entrenador le entregó la titularidad sin estar Brian lesionado ni sancionado. Tres empates a un gol (UCAM, Lugo y Huesca) fueron los resultados con Luis Ruiz entre los elegidos. El lateral madrileño suma 699 minutos después de jugar 9 encuentros (ocho como titular). Dos cartulinas amarillas a pesar de no ser un zaguero que se caracterice por entrar de manera contundente.

La lógica hace pensar que su titularidad ante el Nástic está fuera de toda duda, pues cualquier otra decisión sería efectuar un experimento inesperado.

La puerta que se abre para Iván Malón, Servando Sánchez, Migue González y Luis Ruiz es una de las últimas oportunidades en una temporada en las que les está tocando vivir la cara gris de este deporte. En el caso de Servando, sería para ratificar que tiene opciones para ser el tercer zaguero del plantel, pues hay que tener presente que al isleño le queda todavía otra temporada más de contrato.

Iván Malón debe demostrar cualidades para hacer sombra a Carpio ahora o en un futuro siempre que ambos repitan en el plantel, lo que tampoco es seguro.

Migue González acaba el 30 de junio y con 37 años su papel de aquí al final de campaña pasa por sumar con el grupo y aportar, desde otra vertiente si no es jugando, su destacada experiencia como profesional.

Por último, Luis Ruiz tiene a favor que es el más joven de los cuatro, que es un lateral zurdo -algo muy codiciado en el balompié actual- y que 'viviendo' por detrás de Brian nunca ha desentonado. La edad le otorga aún mucho margen de mejora al madrileño.

Si se cumple la lógica, tres de los cuatro estarán ante el Nástic de Tarragona en el once inicial, disfrutando ese honor y compartiendo trabajo en la defensa en un mismo partido, algo que tampoco está campaña se ha producido.