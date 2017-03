Susto en el ecuador de la semana

La semana avanza en busca del segundo desplazamiento consecutivo del Cádiz con un susto en el entrenamiento de ayer, ya que Álvaro García lo tuvo que abandonar antes del final al lastimarse un tobillo. Por el momento no parece un problema mayor, aunque al tratarse de un jugador muy importante se encendieron las alarmas.

El campo principal de las instalaciones de El Rosal, denominado Ramón Blanco, fue el elegido por Álvaro Cervera para desarrollar la sesión preparatoria. Un entrenamiento pensando ya exclusivamente en el Real Oviedo porque el Numancia, la clara victoria en el Nuevo Los Pajaritos, forma ya parte de la historia. Ahora toca la 'batalla' del Nuevo Carlos Tartiere.

La cita con la plantilla estuvo marcada por la acción en la que Álvaro García se lastimó el tobillo derecho. Fue en un giro aparentemente normal a partir del cual el extremo empezó a sentir molestias. La situación empezó a preocupar cuando se apartó del trabajo del grupo y las muestras de dolor fueron en aumento hasta el extremo de no regresar al entrenamiento y abandonar el campo en compañía de uno de los recuperadores. Fueron minutos de cierta inquietud a pesar de que posteriormente, desde el Cádiz, se anunciaba que Cervera preparaba el choque del próximo sábado con todos los futbolistas disponibles. Cabe esperar que finalmente sea de esa manera.

Álvaro García es una de las piezas claves del Cádiz 2016-17, un futbolista determinante que es fijo en el esquema del preparador y que con su rendimiento está ayudando de manera importante a la excelente campaña del equipo. Es el quinto jugador con más minutos dentro de la plantilla (2.177), sólo superado por Alberto Cifuentes (2.430), Carpio (2.307), Aridane (2.250) y Ortuño (2.234), y ha sido titular siempre que ha jugado.

A falta de dos sesiones de entrenamiento, Cervera espera que el utrerano se reincorpore hoy con normalidad al grupo para que lo de ayer quede en una simple anécdota. Sería la mejor señal, pues si en la cita preparatoria de esta mañana no estuviera el futbolista, la situación empezaría a ser bastante fea hasta el extremo de temer que se ausentara el sábado en Oviedo.

Una hipotética baja del utrerano en el Nuevo Tartiere podría abrir la puerta de la titularidad a Aitor García e incluso Jesús Imaz, ya que el ex jugador del UCAM Murcia tiene argumentos para jugar pegado a la banda aunque en Soria lo hiciera como mediapunta en lugar de Rubén Cruz. Todo ello siempre que lo de Álvaro García tomara un cariz desfavorable.

El resto del equipo parece cantado si el entrenador no aboga por alguna sorpresa inesperada. La trayectoria y la aplastante victoria frente al Numancia son argumentos para dar casi por hecho que elegirá a los mismos que conquistaron el Nuevo Los Pajaritos. Todo ello a pesar de que Sankaré no estuvo fino del todo -especialmente en un par de errores que, a punto, estuvieron de costar caros-, sabiendo que tanto Servando como Migue González aprietan muy fuerte en cada entrenamiento a la espera de una oportunidad. Tampoco atraviesa un momento dulce Ortuño que, como todo delantero, vive del gol y éste se le resiste. No obstante el margen de confianza sobre el ariete es enorme y el entrenador lo tiene como su '9' preferido.

Otra cuestión es lo que pueda suceder con Garrido. Cuatro encuentros lleva fuera el vasco por una fisura en el brazo derecho que le ha apartado de su papel como 'actor' principal. Hasta la semana pasada existían dudas de su estado para ser convocado, y como, además, la dupla José Mari-Abdullah está respondiendo bastante bien, hay menos prisa para su reincorporación.