Superpaco está súper dividido

La eliminatoria copera entre el Cádiz y el Sevilla lleva de la mano el nombre de Francisco Ruiz Brenes, Superpaco. Un portero que forma parte de la historia de estos dos clubes. Una historia brillante entre guantes, así como de paradas y despejes imposibles. Desde su merecido descanso en el idílico Timón de Roche, Superpaco habla de lo que supone el cruce entre dos equipos que fueron su vida como cancerbero. Un Cádiz-Sevilla y viceversa no sería lo mismo si este isleño no está en Carranza y en el Sánchez-Pizjuán, como hará el 3 y el 11 de enero.

"Voy a acudir a los dos partidos, aunque sé que será para pasarlo mal porque quieres que ganen los dos. Será un trago pero estoy obligado a ir", apuntaba ayer el que fuera flamante portero cadista y sevillista. Sorprendía al analizar las opciones de uno y otro en la eliminatoria. "¡Ojo! El partido hay que jugarlo", avisaba al referirse a la ida. "No hay favoritos y es difícil para los dos. Uno -el Cádiz- anda bien y el otro no está en su mejor momento, pero insisto en que estos partidos hay que jugarlos", agregaba.

Superpaco, como no podía ser de otra manera, se desprendió en elogios hacia la labor del equipo y el trabajo del presidente. "Felicito a Vizcaíno porque cogió a este equipo muy mal en Segunda B y lo tiene arriba en Segunda. Lo importante es que ascienda y para ello todos deben remar en el mismo sentido. El equipo tiene un 80-85% de opciones de estar al final en el grupo de arriba. Está fuerte y tiene un entrenador muy serio que sabe lo que lleva y que quiere ascender. De eso estoy seguro", vaticinaba.

El bravo ex guardameta huyó de dar un pronóstico a favor de los sevillistas y tiene dudas, bastantes, de que el recorrido copero del equipo amarillo acabe en Nervión. "No se sabe hasta dónde puede llegar el Cádiz porque esto no se escribe así. También con el Betis se iba a acabar todo y al final vimos lo que sucedió. Lo que tengo claro es que al Cádiz no se le puede mirar como a un equipo de Segunda, ya que es como muchos de los que están de mitad de la tabla hacia abajo en Primera", añadiendo en el ámbito más personal y familiar, donde el blanco y el amarillo recorre las venas por igual, que "procuraré verlo con calma; me da pena que uno de los dos vaya a quedar eliminado". "En una cita así nunca sales contento del campo".

En su encuentro con Diario de Cádiz, el nombre de Alberto Cifuentes salió a relucir, sobre todo al ser el que le ha relevado en el récord de partidos sin encajar algún gol. "Cuando un portero está bien, el equipo anda bien. Si el portero no es bueno, no bate el récord. Eso no es casualidad. Cuando un portero es protagonista de una racha tan buena es por algo".

Superpaco piensa que el Cádiz debe poner toda la carne en el asador en busca del ascenso. "Es muy importante estar en Primera no sólo por lo deportivo, sino por el prestigio que daría a una ciudad como Cádiz. Hay que conseguir el ascenso como sea", manifestaba antes de lanzar un mensaje de mesura hacia las aficiones de cara a la Copa. "Que la gente lo disfrute con pasión, pero sin faltar. Cádiz y Sevilla tienen mucho nivel y no deben caer en errores en cuanto al comportamiento". Palabras de un portero inolvidable que tiene el corazón muy grande y muy dividido.