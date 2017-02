Sumar está bien; ganar, mucho mejor

El entrenador del Cádiz, Álvaro Cervera, reconoció en la rueda de prensa posterior al último entrenamiento de la semana en las instalaciones de El Rosal que sumar un punto en el Coliseum Alfonso Pérez de Getafe "estaría bien", aunque quiso dejar bien claro que de ningún modo eso quiere decir que se conforme con ello. "No firmo el empate", aseguró, añadiendo que "estamos con los pies en la tierra, con el objetivo de los 50, pero no hay que engañarse. El equipo que tengo me permite ir más tranquilo. Puedes perder porque es fútbol, pero podemos ganar en Getafe".

El técnico, que desveló que no podrá contar por problemas físicos ni con Garrido -"por él si jugaría pero no está para ir al choque", precisó-, ni con Santamaría, que arrastra molestias en un tobillo, explicó que para el centro del campo contará seguro con José Mari, Abdullah y Eddy. "Jugarán los tres o dos de los tres", explicó, recordando que el roteño "está ya para ser titular porque el otro día teníamos dudas y fue el que más kilómetros hizo".

En cuanto al rival, el entrenador cadista indicó que "como nosotros, cuando las cosas le salen bien suele sacar los partidos adelante", apuntando que espera "un partido cerrado, de tú a tú, y el que marque primero tendrá mucho ganado". "El Getafe es un equipo peligroso, que ha tenido una racha buena aunque ahora parece que no. Será un partido cerrado, o eso espero", vaticinó, afirmado, igualmente, que el adversario "no tiene nada que ver con el de la primera vuelta, pero no porque fuera malo, sino porque querían cambiarle muchas cosas en poco tiempo. Ahora es un Getafe que quiere hacer menos cosas pero le salen".

Sobre la posibilidad de que debute alguno más de los nuevos que han llegado en el mercado de invierno, señaló que "Imaz nos puede aportar mucho y en el caso de Aketxe sabemos que nos dará mucho a balón parado y en el último pase", aunque se apresuró a recordar que "es importante que entren en el momento oportuno para que el equipo no se debilite". "En la cabeza tengo hacer algún cambio, pero por intentar hacer alguna cosa más, tengo probar alguna cosa más, pero no quiero decir que la vayamos a hacer. Igual damos una vuelta de tuerca para ser más rápidos, para tener más posibilidades", reveló.

Preguntado por Sankaré y las últimas tarjetas que ha visto, se limitó a decir que "el jugador lo sabe" y que "le ha costado más coger el ritmo tras Navidad pero vamos a intentar recuperarlo jugando".

Por último, evitó pronunciarse sobre los arbitrajes, sobre el hecho de que al Cádiz sólo le hayan pitado un penalti a favor, "porque ya me pusieron cuatro partidos de sanción", aunque tiene claro que "todos nos equivocamos".