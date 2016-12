"Subir sería como una lotería en una familia pobre"

Quique Pina, oficialmente consejero delegado del Cádiz desde hace unos días pero en la práctica el máximo responsable de la parcela deportiva desde el pasado verano, despide el año con la satisfacción de comprobar que el proyecto va por buen camino, la confianza de que el equipo mantenga la extraordinaria línea en la competición y la ilusión de que el futuro le depare los éxitos que desde siempre ha anhelado vivir en la Tacita de Plata. –¿Cuál es su balance deportivo de lo que va de temporada?–Para mí es muy positivo porque tener 30 puntos ahora mismo supone que con cinco partidos más ganados prácticamente habríamos conseguido el objetivo. Luego, a partir de ese momento, podremos jugar para algo más, pero el objetivo prioritario es ese, la salvación.

–¿Cómo calificaría el rendimiento de la plantilla?–Merece la máxima nota, no sólo por lo deportivo sino por calidad humana del vestuario. El Cádiz es un equipo fortalecido también a nivel solidario por el compañerismo.

–El objetivo está claro que es la permanencia, pero si el ascenso se pone a tiro…–No me preocupa que se hable de ascenso en el entorno, lo que es la afición de Cádiz, porque eso significa que es feliz. Si se habla de eso es porque el equipo va bien. Estoy acostumbrado porque es algo que ya me sucedió en el Ciudad de Murcia y en el Granada, que no se pensaba que íbamos a subir y se consiguió. Ahora bien, el vestuario tiene que saber que hay que pensar partido a partido para conseguir la permanencia.

–¿Y habrá refuerzos en el mercado de invierno para asegurar esa meta de la salvación?–Si pienso en la necesidad de traer algún refuerzo es porque creo que a la plantilla le puede faltar en este momento más competencia si surgen circunstancias ya sea en forma de una lesión o de baja forma puntual por cualquier motivo, pero la realidad es que este equipo no necesita refuezos ni para alcanzar la permanencia ni para luchar por algo más. Está más que capacitado porque la fortaleza la tiene en el grupo, en la creencia y en la autoestima. Tenemos que ser conscientes de que esto es algo que se ha demostrado en la primera vuelta, pelar por los puntos necesarios a partir de ahora y si en la segunda vuelta todo marcha igual entonces podríamos plantearnos metas mayores.

–Si el ascenso llegara a ponerse a tiro, ¿apostaría el club por ello con firmeza o podría no interesar por alguna razón institucional?–¿Cómo no va a interesar subir? Conseguir el ascenso es el equivalente a que a una familia pobre le toque la lotería. Es como si toca la lotería donde no se come a diario.

–Volviendo al mercado de invierno, Juan Carlos Cordero adelantó que hay jugadores con los que no se cuenta, casos de Juanjo, Carlos Calvo, Abel Gómez… ¿Tiene claro el club quiénes van a salir?–Hay jugadores con los que se ha hablado. Se ha hecho también por una cuestión de control económico y financiero, por la situación que viven, porque son jugadores que no van a ser utilizados y es mejor que busquen nuevos aires para su propio futuro.

–¿Y las posibles llegadas?–En cuanto a los refuerzos, no estoy en absoluto preocupado porque este bloque es el que nos tiene que llevar a nuestras metas. Si viene algún jugador, no necesariamente será porque salga alguien. Y si sale alguien, no necesariamente tiene que venir otro en su lugar. También estaría justificado en el alivio económico que supondría para las arcas de la entidad.

–Entonces puede darse el caso de que la plantilla sea numéricamente menor en la segunda vuelta.–Efectivamente, podría ocurrir.

–Respecto a las posiciones que se barajan a la hora de hablar de contrataciones, ¿qué se busca?–Hay algunas en las que el entrenador no va a necesitar ningún refuerzo porque están perfectamente cubiertas. De cualquier modo habría que estudiar cada caso si sale un jugador porque no va a ser utilizado y lo mejor es aliviar económicamente al club y que el futbolista busque su futuro. No es bueno para un futbolista permanencer sin jugar.

–Un nombre propio: Álvaro García. ¿Podría salir en invierno si alguien paga su cláusula de rescisión, 6 millones de euros?–No pensamos en eso. En este caso traspasar al jugador no sería como si nos toca la lotería porque nos debilitaría. Preferimos alcanzar el objetivo y seguir pobres y humildes. Podemos esperar a junio y si se tienen que hacer ventas, que se hagan entonces. Es cierto que la situación económica de la entidad es delicada y habrá que hacer encajes de bolillo, pero la obsesión ahora mismo no es la venta de jugadores, sobre todo porque no hay que tocar el grupo.

–Obviamente, tampoco hacer malas ventas, como alguna relativamente reciente como la de Diego González al Sevilla, ¿no?–Al Cádiz lo que más le beneficia es que miremos el presente, tenemos un buen activo de jugadores, no queremos vender, vamos a por todas en lo deportivo. La permanencia en Segunda es un sueño si miramos cómo estaba el equipo. Si los jugadores son capaces de darnos la permanencia pronto, nos harán soñar con el play-off o incluso con el ascenso directo. Prefiero vivir de eso, del presente, y no pensar en el pasado.

–Entonces tampoco querrá pensar mucho en el acuerdo firmado en su momento con Villarreal y Sevilla sobre traspasos preferentes de canteranos…–Eso está completamente solucionado. Podemos negociar libremente e, insisto, no pensamos en vender sino todo lo contrario, en fortalecer la cantera.

–Retomamos el mercado de invierno. ¿Qué posiciones necesitan ser cubiertas?–Todas están bien cubiertas. Tenemos una fe ciega en todos, pero es verdad que en alguna posición crearíamos competencia y eso es positivo. No vendrá nadie para cubrir el puesto de alguien. Ahora mismo es como si tuviéramos dos equipos titulares. Pero, como ya he dicho, se puede crear más competencia por si sucede algo, una lesión, una baja forma. Pero eso es algo que vale para todas las posiciones. No niego que no tenemos un mediapunta específico pero en los dos últimos partidos hemos marcado siete goles.

–Sí, pero hay casos concretos.–Sí, es cierto. Hablamos de un lateral derecho pero es porque Juanjo es de los que no debe pasar un año en blanco y si se marcha hay que tener a otro.

–¿Y Santamaría?–A Santamaría le ayudaríamos si considera el Athletic, con el que mantenemos una gran relación, que no está en el sitio adecuado porque necesita más minutos. En ese caso facilitaremos esa salida porque además eso nos abre puertas. Soy de los primeros que quiero que Gorka triunfe, pero su salida ayudaría a que llegue otro. De todas formas, repito que no estamos obsesionados con ningún puesto en concreto.

–Háblenos de Ortuño como máximo responsable de su llegada.–La relación con Las Palmas, club al que le hice la venta yo mismo, es muy buena y no descarto que el jugador siga con nosotros incluso en Segunda. No hay que descartarlo por la relación que mantenemos y lo contento que se encuentra el futbolista aquí. Todo es cuestión de negociar.

–¿Pero podría seguir entonces Ortuño en el Cádiz la próxima temporada en Segunda?–Hay situaciones en la vida en que puede aparecer una oferta millonaria al jugador y en ese caso si no se puede hacer nada tendremos que reinventarnos. Pero que nadie piense que Ortuño está perdido si nos quedamos en Segunda porque lucharemos hasta el final. La afición puede soñar con eso y con más, tenemos que luchar para que la afición sueñe y cada día sea más feliz y compensar los sufrimientos que ha pasado.

–Un asunto algo más espinoso, la junta de accionistas, los dos millones de euros en pérdidas, los préstamos…–Económicamente la situacón está controlada. Otra cosa es que el club, por la situación anterior y la que nos encontramos, puede generar pérdidas, pero seguro que lo compensaremos trayendo buenos jugadores, con resultados. Porque en el fútbol el secreto es que si deportivamente la cosa va bien, ecónomicamente solucionas los problemas. Vamos a luchar por eso. En estos momentos no estamos preocupados con las cuestiones económicas. Los jugadores están al día, como Hacienda y la Seguridad Social. El convenio se pagará. Las pérdidas no crean inestabilidad, son números objetivos de una situación pero no nos preocupa porque con resultados deportivos el club irá creciendo más que debilitándose.

–Demasiado lastre del pasado…–En efecto, pesan los años en Segunda B, las consecuencias de algo en lo que no tenemos nada que ver, pero las afrontamos. El club estaba para disolverse y a base de trabajo, lucha y resultados tenemos que conseguir que sea un espejo dentro de la Liga de Fútbol Profesional.

–¿Le suena el nombre de Calambur?

–A ver. El nombre de Quique Pina suena y estoy acostumbrado a ello, pero realmente estamos 100% en el Cádiz. He conseguido algo que no tenía hace mucho tiempo, la afición me ha logrado emocionar en un monento débil, tras mi salida del Granada cuando menos lo pensaba por la llegada de un nuevo inversor. La afición del Cádiz me ha recibido con los brazos abiertos. En esta primera vuelta me he sentido como un seguidor más. Me siento muy emocionado con estar dentro del Cádiz.

–Despedido en loor de multitudes en Granada después de siete años. ¿Cuánto tiempo estará Quique Pina en el Cádiz?–El día de mi adiós al Granada fue triste porque la afición quería que me quedara. No voy a negar que es un sueño que la afición del Cádiz llegue a hacerme ese reconocimiento que viví en Los Cármenes por el mérito de los sufrimientos a diario por lo hecho, pero no el día de mi despedida. Preferiría que fuera, por ejemplo, el día del ascenso a Primera. En Granada estuve siete años, pero aquí no pienso en irme. He aterrizado, estoy emocionado, ¿cómo voy a pensar en irme? Estaré los años que la afición me quiera; si no me quieren preferiré marcharme, pero ahora mismo sólo pienso en seguir viviendo este sueño.

–¿Qué le pide a 2017?– Aprovecho la ocasión para darle el agradecimiento a la afición por el trato que me ha dispensado y deseo un Feliz Año Nuevo al cadismo, que sea tan glorioso como 2016.