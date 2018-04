El entrenador del Cádiz ha reconocido en la rueda de prensa previa al partido de este sábado en el Nuevo José Zorrilla que el equipo amarillo está más obligado que nunca a ambicionar el triunfo. "Siempre considero importante no perder, pero a estas alturas ya lo es ganar", ha razonado Álvaro Cervera aludiendo a las circunstancias, lo que se ha apretado la tabla clasificatoria en la lucha por la fase de ascenso y la pérdida de puntos en los últimos encuentros disputados en el Ramón de Carranza.

Tras confirmar las bajas seguras de Kecojevic y Moha, así como la duda de Álvaro García, que apurará hasta la sesión preparatoria de mañana, el técnico ha insistido en destacar la actuación de los suyos ante el Sporting como el camino a seguir. "Este equipo es bueno haciendo una cosa y no es bueno haciendo otra. El otro día se demostró, volvimos a ser un bloque duro, fuerte, que no permite, y que si tiene la suerte de meter un gol gana. Cuando hemos intentado jugar de otra manera somos un sucedáneo. En encuentros como el de Reus, para mí el peor partido en estos dos años, dependemos de que el rival marque o no. De la otra forma dependemos de que marquemos o no nosotros", ha explicado.

Preguntado por el rival y la ausencia de su máximo realizador, Jaime Mata, Cervera ha recordado que "si un futbolista hace 27 goles supongo que tiene mucha importancia", aunque ha advertido que "pensábamos que iban a estar más arriba y ahora afrontan una gran oportunidad".

El entrenador ha aprovechado la ocasión para poner en valor la actuación de Abdullah ante el Sporting. "Salió centrado y hizo muy bien lo que le pedimos", ha señalado, insistiendo en que el estilo es innegociable. "Modificamos cosas pero siempre con una base, defender fuerte, que el rival no te llegue. Cuando al modificar se toca la base se va todo al traste", ha precisado.

Por último, ha asegurado que "con acierto de cara a gol igual estaríamos hablando de otra cosa". "Estoy encantado con los cuatro delanteros que tengo, porque trabajan y buscan, pero la temporada pasada teníamos a un jugador (Ortuño) que marcó 17 goles y en Navidades llegó otro (Aketxe) que hizo seis y dio siete asistencias, creo", ha concluido.