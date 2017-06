Shibasaki, el sol naciente del Tenerife en el tramo final de la temporada

Gaku Shibasaki (25 años) es el jugador de moda en el Tenerife, donde llegó el pasado mercado de invierno con dudas sobre su primera experiencia fuera de su país, Japón. Tres meses de difícil adaptación hasta que ha sacado a relucir su fútbol alegre y lleno de calidad. Posee unas condiciones técnicas muy del agrado de su entrenador y de los aficionados.

El centrocampista japonés debutó en la jornada 30ª, pero desde la 36ª hasta la última ha sido titular y ha marcado un gol, en Alcorcón. Como se suele decir, está que se sale y se une como amenaza para el Cádiz a los ya peligrosos y decisivos Choco Lozano y Amath.

Su movilidad, ya sea partiendo desde el costado izquierdo o como mediapunta por el centro, suele ir acompañada de una correcta toma de decisiones con balón dominado. Está triunfando sobre el césped ejerciendo de enganche y con total libertad. Es en la zona central, por detrás del delantero centro, donde se ha visto su mejor versión como blanquiazul.

El jugador, cada vez más adaptado a la isla, habla de la eliminatoria y del partido de ida. "Estamos contentos de conseguir el primer objetivo que se había fijado. No viajamos a Cádiz con miedo, pero sí con mucho respeto; tenemos muchas opciones de ganar", aseguró derrochando bastante optimismo. El internacional japonés mira más allá, a la elite, sin saber "qué diferencias puede haber entre la Liga Santander y la Liga 1|2|3". "Espero poder jugar en Primera División con el Tenerife y poder analizar las dos categorías. Me haría feliz marcar el gol del ascenso, pero si no es así estaré igual de feliz mientras logremos estar en Primera División la próxima temporada".

Su trayectoria en España no pasa desapercibida en su país, menos aún con su equipo peleando por subir. "Estoy seguro de que habrá constancia de lo que hagamos en las eliminatorias. Habrá un gran seguimiento", puntualizaba el talentoso centrocampista.