Servando, un rol inesperado

Servando Sánchez, el capitán del Cádiz y uno de los representantes gaditanos de la plantilla 2017-18, pretende aprovechar la oportunidad que de manera inesperada se le ha puesto por delante. El zaguero natural de San Fernando ha comenzado la competición oficial como titular, una situación que era difícil de pronosticar después de la llegada de Marcos Mauro, Mikel Villanueva e Ivan Kecojevic, y la continuidad de Sankaré. Pero, de alguna manera, los astros se han alineado para que la honradez y la profesionalidad del central tengan el premio de la titularidad. Servando apela a su habitual pundonor para soñar con un lugar en el once que vaya para largo. El tiempo dirá y lo seguro es que se va a dejar hasta la última gota de sudor para que eso suceda.

La pretemporada ha ido con viento favorable para Servando al verse beneficiado de la lesión que arrastra Sankaré y la llegada tardía de Villanueva y Kecojevic. El jugador que de forma consecutiva lleva más campañas de amarillo, cuatro, pretende ganarse un papel de mayor protagonismo que el que se podía pensar en un principio o el que le tocó vivir el curso pasado. Y es que se da la circunstancia de que está disfrutando un inicio similar al de hace un año, cuando en las primeras semanas de competición el isleño fue el elegido por Cervera para formar pareja con Aridane, ya que Sankaré no estaba aún fino y Migue González quedaba como tercera o cuarta opción para el once. Para desgracia del central isleño, recién superado el ecuador de la primera vuelta se acabaron sus minutos desde el inicio y acumuló once jornadas hasta volver a jugar. Definitivamente Aridane y Sankaré se hicieron con las plazas de centrales y no las soltaron, salvo por lesión o sanción, hasta final de temporada.

Servando se ve en la misma dinámica de las primeras semanas de competición de la campaña pasada, si bien su deseo y su objetivo es que en esta ocasión cambie la suerte de su destino y su estancia en el once tenga la regularidad que la faltó entonces. A sus 33 años, el zaguero isleño tiene ganas de demostrar que le queda cuerda para ayudar al equipo a conseguir el objetivo aportando lo que sólo llevan los jugadores gaditanos del Cádiz.

En su estreno liguero en Córdoba, formando pareja con Marcos Mauro, Servando derrochó sobriedad y experiencia, que al tener a su lado a un argentino de 26 años resultó decisiva en una posición clave para el preparador. El domingo espera el Alcorcón y la gran amenaza para el capitán es que tanto Villanueva como Kecojevic tienen a su espalda una semana más de entrenamiento y adaptación al equipo y a la forma de jugar. La última palabra la tendrá Álvaro Cervera porque de él depende que el brazalete siga por segunda jornada consecutiva acompañando al dorsal 3 del equipo amarillo.