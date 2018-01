Servando, Eugeni y Carrillo, caras nuevas respecto al Cádiz-Granada

También son ausencias los lesionados Marcos Mauro y Alberto Perea. Como era de esperar y al igual que sucedió en la Copa, Eugeni repite presencia entre los 18 elegidos y esta tarde podría debutar en Liga y en casa. El ex del Lorca FC -cedido por el Valencia- ha sido el primer refuerzo invernal del equipo.

Rubén Cruz no se viste a pesar de las bajas en ataque

El hecho de que Rubén Cruz no forme parte de la convocatoria da fuerza al debate abierto, por el propio club, de que el jugador podría tener sus horas contadas de amarillo. El equipo tiene bajas en ataque al estar sancionado Barral y encontrarse lesionado Perea, pero el utrerano no ha sido elegido para vestirse de corto. Tanto Quique Pina como Juan Carlos Cordero admitieron, de una manera u otra, que el jugador podría salir del proyecto. Son muchos los equipos de Segunda B que quieren al atacante, entre ellos históricos como el Murcia, el Mallorca y el Hércules. Al jugador no le faltan 'novias' aunque para dejar el Cádiz tiene que llegar un refuerzo para su puesto. Cuando eso suceda, dirá adiós y se conocerá su destino para la segunda mitad de la temporada.