Serio toque de atención

La convocatoria del canterano Manu Vallejo para el partido contra el Betis de la Copa del Rey se produjo bajo la apariencia de dar descanso a jugadores del primer equipo con vistas a los compromisos ligueros. Pero la llamada que el entrenador le hizo para el choque frente al Rayo Vallecano dio un giro a la situación. La presencia del extremo ante el conjunto madrileño obedeció a un criterio puramente técnico. Nada de respiro a otros jugadores. Y además saltó al césped en la recta final del encuentro para debutar en la Liga con el Cádiz después de haberlo hecho en el torneo copero hace un par de campañas en la cita con el Celta de Vigo de octavos de final.

Lo curioso del caso es que Manu Vallejo, que suele trabajar con los mayores, estuvo por delante de Aitor y Rubén Cruz, que no figuraron entre los 18 elegidos por Álvaro Cervera, y de Nico Hidalgo, vestido de corto pero sin llegar a jugar.

El mensaje del míster con sus hechos no ofrece dudas. El que no rinde al cien por cien se queda atrás y el que hace méritos tiene la puerta abierta aunque proceda del filial.

La inesperada aparición del chiclanero es un halo de esperanza para las jóvenes promesas del B que están protagonizando una excelente campaña en el grupo X de Tercera División, en el que ocupan la segunda plaza. Y un serio aviso para los integrantes del primer equipo, que si bajan el nivel no lo tendrán fácil para entran en los plantes del entrenador. La competencia no es sólo dentro de la primera plantilla, es también con el Cádiz B.

Hay futbolistas que han tenido oportunidades pero ahora se ven relegados al banquillo o la grada. Aitor disfrutó de la titularidad en nueve partidos de Liga pero no entró en la lista tras la derrota en Huesca. Rubén Cruz también empezó el partido en El Alcoraz pero fue sustituido en el descanso y del once inicial pasó al olvido en la siguiente jornada. Nico Hidalgo fue silbado por muchos aficionados en el envite contra la Cultural Leonesa y el propio Cervera dijo que el motrileño no había tenido un buen día. El extremo no ha vuelto a jugar desde entonces.