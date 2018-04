Sergio González quiere el balón

El entrenador del Real Valladolid anunció ayer que su equipo intentará ser "protagonista" y hacer "el mejor fútbol posible" para superar al Cádiz en el encuentro que les enfrentará mañana en el Nuevo José Zorrilla. Sergio González apuesta de forma decidida por el fútbol para sumar los tres puntos en el trascendental choque ante un rival directo. En la rueda de prensa previa al partido, afirmó que tratarán de contrarrestar a los amarillos "siendo protagonistas" y practicando "el mejor juego posible" para ganar. Una clarísima declaración de intenciones.

El técnico del cuadro blanquivioleta se refirió a las características del rival indicando que "defienden muy bien y buscan aprovecharse de tus errores para hacer daño al contragolpe, con dos bandas muy rápidas y verticales, que son la fuente principal de sus resultados". Al margen de advertir que "nos obligarán a estar muy concentrados e incluso a hacer faltas tácticas", destacó que "compiten bien y a balón parado tienen buenos números".

Aunque el preparador de los pucelanos no quiso dar pistas sobre el once titular que pondrá en liza, aseguró que la ausencia de su máximo goleador y también de toda la categoría, Jaime Mata -baja a la que también se suma la de Moyano- "no puede servirnos como excusa por mucho que esté firmando una temporada descomunal". Igualmente, confirmó que Ontiveros y Chris Ramos se encuentran ya "completametne recuperados y aptos para jugar", así como que "Toni Martínez y Antoñito pueden tener su oportunidad" ya sea de entrada o durante el transcurso del choque.

En cualquier caso, el máximo responsable del banquillo vallisoletano recalcó que "cuando las cosas salen bien, no tocarlas suele ser el mejor de los caminos", recordando con ello el reciente triunfo conseguido en Oviedo, si bien reconoce que ante el Cádiz es posible que haga algo nuevo porque "debemos prestar una atención especial a esas bandas peligrosas". "Jugar contra rivales directos hace que el partido valga doble y no hay margen de error, pero si lo haces bien, te metes más en la faena. Estamos en el tramo final de la Liga, todos se juegan algo, por arriba y por abajo", razonó.

Como ha repetido hasta la saciedad, para Sergio González este final de temporada es "una liguilla" en la que "la misión es ganar la mayor cantidad de puntos posible". Sin embargo, no quiere que los suyos "ganen ya al Numancia sin haber ganado antes al Cádiz". "En una competición tan ajustada como ésta, dos victorias seguidas te dan mucho aire y es un salto de calidad muy importante", concluye.

LaLiga 1|2|3 anunció ayer que el encuentro que medirá al Cádiz con el Zaragoza en Carranza se celebrará el lunes 14 de mayo a partir de las 21:00 horas, por lo que cerrará el programa de partidos del fin de semana en la categoría de plata. Gaditanos y maños son rivales directos en la lucha por el play-off.