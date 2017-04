A falta de tres entrenamientos, la situación en cuanto al centro del campo del Cádiz pinta un poco fea. Es así porque la situación de Abdullah y Garrido hace que el pesimismo gane por ahora al optimismo. Ninguno de los dos participó en la sesión de ayer, celebrada en las instalaciones de El Rosal, lo que reduce el porcentaje de posibilidades de que los dos o alguno de ellos llegue a tiempo al encuentro del próximo sábado. Nunca antes tuvo Álvaro Cervera una 'Semana de Pasión' tan remarcada con las limitaciones que de nuevo parece tener para el doble pivote.

La cita preparatoria en la ciudad deportiva se esperaba ayer con el deseo de ver por el césped a alguno de los dos futbolistas que están lesionados. Sin embargo no fue posible porque ambos se recuperan al margen del grupo.

Cabe recordar que Garrido sufre una rotura de grado uno en los isquiotibiales, que le dio la cara en el choque del Carranza ante el Tenerife. En el caso de Abdullah, las pruebas médicas confirmaron la semana pasada que presentaba un cuadro inflamatorio de la rodilla como consecuencia de un esguince colateral medial y una meniscopatía. En ninguno de los dos casos se estableció de forma segura la duración del periodo de recuperación, si bien ambos se perdieron el choque del pasado fin de semana frente al UCAM. El técnico optó en Murcia por alinear a Eddy Silvestre junto a José Mari. El primero de ellos era obligado a pesar de que no es la primera, segunda ni tercera opción de los cuatro candidatos para el doble pivote. Lo cierto es que Eddy fue el autor del tanto cadista en La Condomina.

Salvo que en los tres entrenamientos que faltan aún esta semana las cosas se tornaran de manera favorable, todo apunta a que se antoja muy complicado que el francés y el vasco puedan ser de la partida ante el Lugo. Es un hecho que sin ambos, Cervera pierde presencia, altura y posesión de balón para avanzar hacia la zona de tres cuartos. Garrido aporta la presencia de un centrocampista con oficio y talla que se muestra contundente en la línea de cierre cuando se trata de ayudar en labores defensivas. Abdullah, por su parte, es posiblemente el pivote con mejor criterio cuando el balón pasa por sus pies. Al principio de campaña le costó hacerse notar y ser uno de los referentes, quizás acusando el cambio a una liga diferente a la francesa en cuanto a potencial y nivel de exigencia. Cuando el de Comores fue tomando el pulso al equipo, se vio a un jugador con capacidad para conectar y llegar a la línea de tres cuartos, referente en muchos momentos para el juego de ataque de su equipo.

La 'Semana de Pasión' para Cervera empezó antes de tiempo, cuando la semana pasada Abdullah regresó lesionado de la cita internacional con su selección. Pero en la actual, a días del Domingo de Ramos y, por lo tanto, del inicio de la Semana Santa, la Pasión es grande para tener una triunfal entrada y salida en el Carranza ante el Lugo.

Garrido se ha perdido 11 de las 32 jornadas que lleva disputadas el equipo amarillo; es decir, casi una tercera parte que es mucho teniendo en cuenta el papel determinante que se le supone dentro de la plantilla. Su periodo más largo de ausencia se extiende de la jornada 24ª a la 28ª, también por lesión. En lo que respecta a Abdullah, ha estado fuera en siete de los 32 encuentros de Liga, siendo ahora la segunda vez que lo hace dos jornadas consecutivas, pues la anterior fue en las dos primeras semanas de competición.

Quedan tres entrenamientos y la máquina se podrá forzar hasta lo que permitan las dolencias de los afectados y las intenciones del cuerpo técnico. La idea con la que por el momento trabaja Cervera tiene marcada con una equis los nombres de José Mari y Eddy Silvestre, llamados a repetir titularidad en el doble pivote. José Mari es un jugador de buen corte creativo que debe oxigenar en la posesión, si bien le cuesta en su aportación defensiva porque no es tan contundente como Garrido. En lo que respecta a Eddy, es el más cuestionado por una grada que no acaba de verle con las condiciones necesarias para jugar en el Cádiz. En Murcia se estrenó como goleador amarillo a pesar de que antes de ese encuentro llevaba jugado otros 17 de Liga y uno de Copa del Rey. Cabe esperar que ese tanto suponga un acicate en su estado anímico y que este repercuta en el rendimiento en favor del equipo.

Abriendo la puerta a otras posibilidades en el doble pivote, Aketxe podría actuar en esa demarcación aunque sería un experimento arriesgado para un jugador que tiene su origen en la mediapunta. Tampoco Jesús Imaz parece candidato a pelear con Eddy.

Del resto del plantel, apuntar los casos de las fatigas y el cansancio habitual a esta altura de campaña, tal y como admitió Cervera después de perder con el Tenerife. Brian Oliván es uno de los ejemplos, que se quedó fuera el pasado fin de semana por su agotamiento y el error defensivo que provocó el gol del Tenerife al tener que salir Sankaré a su lado a encarar a un adversario que se plantaba solo. Es de suponer que el ex futbolista del Granada regresará el sábado al lateral izquierdo, aunque no hay que descartar que el entrenador entienda conveniente alargarle las 'vacaciones' para que Luis Ruiz se mantenga en el once.

La plantilla cadista está citada de nuevo hoy en la ciudad deportiva ubicada en Puerto Real, en la que seguirá preparando el choque del Sábado de Pasión; todo ello a las puertas de un Domingo de Ramos que puede acabar en domingo de palmas para celebrar el triunfo de la tarde anterior.