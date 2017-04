Santamaría asume su rol pero vuelve a sentirse útil

El regreso de Gorka Santamaría al equipo desde el banquillo en los últimos dos partidos después de siete jornadas sin entrar en la convocatoria ha propiciado a buen seguro que ayer fuera el jugador elegido para comparecer ante los medios de comunicación en la Ciudad Deportiva de El Rosal.

El trabajo da sus frutos y así lo reconoce el joven delantero vasco, una persona "que se centra primero en el trabajo porque luego, a raíz de trabajo, llegan las oportunidades, las cosas buenas, pero lo primero es trabajar".

Aceptada su situación de vivir en cierto modo a la sombra de Ortuño con deportividad, admite que "al final hay alguien que está por delante, que lo está haciendo muy bien, y hay que aceptarlo y esperar el momento. Intento con deportividad asumir el rol". No obstante, explica en su descargo que la temporada está siendo "extraña". "Físicamente me costó coger el ritmo, lo cogí, pero luego perdí minutos, me costó de nuevo coger el ritmo y luego tuve una lesión y me costó recuperar. Hasta hace poco he estado dolorido, aunque ahora creo que estoy bien", afirma.

Contento por la llegada de Aketxe por aquello de la etapa de ambos en el Athletic B, matiza que "el aire fresco me lo doy yo y todos los compañeros", y sobre el rival del sábado, el Huesca, señala que "están haciendo las cosas bien, son peligrosos arriba, cuentan con gente muy buena y hay que tener cuidado".