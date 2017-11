Salvi, al margen por un esguince en una rodilla

Salvi lo tiene muy complicado para poder jugar contra el Reus el próximo lunes en el partido de la 14ª jornada. El extremo sufre un esguince del ligamento lateral interno de una rodilla, según el parte médico emitido ayer por el Cádiz. El club informó que la evolución de la lesión "está siendo positiva" y en el entrenamiento matutino desarrollado ayer en la Ciudad Deportiva de El Rosal realizó un trabajo alternativo en el que tuvo buenas sensaciones, según la entidad.

En el Cádiz no fijan plazos de recuperación. En este caso abogan por ir paso a paso, pendientes del día a día. Los plazos "se irán poniendo a lo largo que resta de la semana con pruebas complementarias", indicaron desde el club.

Salvi no está descartado de manera oficial pero no es fácil que llegue a tiempo para la cita liguera en casa con el conjunto catalán. Lo normal sería que no llegara dada la lesión que padece. El sanluqueño, los servicios médicos y el cuerpo técnico trabajan sin tregua con el objetivo de que pueda estar preparado, aunque no es tarea sencilla al tratarse de un esguince. De hecho, el tiempo estimado de un esguince leve -grado I- es de unos diez 10 días. Si es de grado medio -II-, el periodo de inactividad puede alargarse a un mes y medio, y si alcanza un nivel más grave -grado III-, el periodo de ausencia puede extender hasta tres los meses. La preocupación en el club es evidente hay que la cautela es máxima hasta que se conozcan los resultados de las nuevas pruebas.

La aportación de Salvi resultó decisiva en la importante victoria del Cádiz en Almería el pasado domingo, marcó los dos goles del equipo amarillo -uno antes del intermedio y el otro poco después de la reanudación, los dos en posición de delantero centro- aunque tuvo que abandonar el terreno de juego en el minuto 72 poco después de sufrir un giro en una rodilla en una acción con un contrario. El 7 cadista no se entrenó el miércoles con sus compañeros y ayer se ejercitó al margen para tratar de avanzar en su recuperación. Las sensaciones que él tenga a lo largo del fin de semana serán relevantes a la hora de tomar la decisión de si se viste de corto o no el lunes. Si al final no llega a tiempo, Álvaro Cervera tendrá que elegir entre Nico Hidalgo, Moha Traoré y Aitor García. El motrileño fue quien sustituyó al gaditano en el estadio Juegos del Mediterráneo.

El que ayer sí se entrenó con normalidad en El Rosal fue David Barral, que en principio no debería tener problemas para jugar ante el Reus si como parece ha superado la distnsión que sufrió en un abductor.