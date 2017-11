Salvi sufre un esguince de rodilla

Salvi Sánchez lo tiene complicado para poder jugar contra el Reus el próximo lunes. El extremo sufre un esguince del ligamento lateral interno de una rodilla, según el parte médico emitido por el Cádiz. El club informó que la evolución de la lesión "está siendo positiva" y en el entrenamiento desarrollado hoy en la Ciudad Deportiva de El Rosal realizó un trabajo alternativo con buenas sensaciones. En el Cádiz no fijan plazos de recuperación, "que se irán poniendo a lo largo que resta de la semana con pruebas complementarias", indicaron desde el club.

Salvi no está descartado pero no es fácil que llegue a tiempo para la cita liguera con el conjunto catalán. Quedan cuatro días que serán determinantes. El sanluqueño, los servicios médicos y el cuerpo técnico trabajan con el objetivo que pueda estar preparado, aunque no es tarea fácil al tratarse de un esguince. Lo que sí está claro es que si no se encuentra bien del todo no jugará porque forzar más de la cuenta sería un riesgo. El misterio se prolongará durante los próximos días a la espera de los resultados de esas pruebas complementarias.

La aportación de Salvi resultó decisiva en la victoria del Cádiz en Almería. El extremó marcó los dos goles del equipo amarillo aunque tuvo que abandonar el terreno de juego en el minuto 72 poco después de sufrir un giro en una rodilla en una acción con un contrario.