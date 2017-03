Salvi, duda para el domingo por una pequeña rotura de fibras en un gemelo

Salvi respira tranquilo porque no sufre una lesión grave. Se tuvo que retirar en el Carlos Tartiere a la media hora de juego cuando era el futbolista más destacado del Cádiz, al que había puesto por delante en el marcador con su gol que al final no evitó la derrota del conjunto amarillo ante el Real Oviedo.

El sanluqueño fue sometido ayer a pruebas médicas que determinaron que sufre una microrrotura de fibras en un gemelo. No tiene importancia aunque el club no estableció un periodo estimado de baja y anunció que queda pendiente de evolución. No está descartado de manera oficial para el encuentro contra el Rayo Vallecano, aunque a priori es complicado que pueda participar. Todo dependerá de cómo responda la zona afectada y si puede entrenarse a lo largo de la semana.

Una lesión, por pequeña que sea, siempre llega en mal momento para un deportista. No es la primera vez que Salvi arrastra problemas físicos esta temporada. Ya tuvo que para tres jornadas en la primera vuelta -ausente en los duelos ante Girona, Tenerife y UCAM Murcia- que le hicieron perder el buen estado de forma con el que había comenzado la campaña, la de su estreno en la categoría de plata.

Reapareció en Lugo como titular pero fue sustituido en el descanso. No era el mismo Salvi del arranque de temporada y al 7 le tocó vivir la cara amarga del fútbol. Perdió el puesto pero siguió trabajando en los entrenamientos hasta que poco a poco fue entrando en el equipo y desde hace varias jornadas volvía a disfrutar de la titularidad. Recuperó su mejor versión y fue capaz de superarse a sí mismo cuando después de fallar claras ocasiones en los duelos ante Mirandés y Reus. En Soria marcó un gol ante el Numancia y en Oviedo firmó otro. Lleva seis tantos, el segundo máximo anotador del equipo detrás de Ortuño (14).

La mala suerte es que, cuando mejor volvía a estar el extremo, una pequeña rotura pone en peligro su continuidad en el once el próximo fin de semana. Será duda hasta última hora aunque en principio tiene difícil llegar a tiempo.