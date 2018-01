Salvi, compromiso por encima de todo

Salvi Sánchez es, junto a Álvaro García, uno de los jugadores de moda en el Cádiz, donde su rendimiento está siendo muy destacado en la presente temporada. El extremo quiere tener los pies en el suelo y pensar sólo en el equipo amarillo, si bien sabe que forma parte de muchas quinielas para terminar cambiando de aires ahora o el próximo verano al ser objeto de deseo de equipos importantes.

El futbolista natural de Sanlúcar de Barrameda pasó ayer por la sala de prensa de las instalaciones de El Rosal, después de la primera sesión de trabajo de la semana de cara a preparar el choque frente al Alcorcón, y expuso impresiones personales y colectivas, dedicando palabras de apoyo y orgullo hacia su compañero Álvaro García. "Hay un proyecto bastante bonito y para mí, irme y no poder ascender aquí sería como una aguja clavada para siempre. El Cádiz, el Carranza, el ambiente que se vive aquí, cómo se pone todo eso...", señalaba antes de agregar que "hice un pacto con mi representante y le dije que no quería saber nada que no fuera cláusula, no quería escuchar nada y así seguirá". "Cuando suenan muchas sirenas te puedes desconcentrar", advirtió ayer cuando se sentó delante de los medios de comunicación.

Su compañero Álvaro García también es deseo de muchos conjuntos y Salvi dio su opinión sobre ese asunto. "Es un jugador de las características mías que también nos lleva al otro área. Queda mucho mercado de aquí al día 31. Si un jugador firma por otro equipo es una alegría para el club, para los compañeros y para todos. Perderíamos un pilar fundamental, pero esto es el fútbol y sabemos que estas situaciones pueden dar miles de vueltas. Yo lo tengo todos los días a mi lado y le deseo lo mejor para él y para su familia", añadiendo en favor del Cádiz que "es importante estar en un club que está subiendo para arriba; estamos donde estamos, Álvaro tiene contrato en vigor y debe estar tranquilo". "Él va a seguir haciendo las cosas bien porque es un tío muy centrado, humilde y sacrificado. Lo da todo por el equipo y yo solo le deseo lo mejor".

Valora lo que está haciendo el equipo con el empuje y la preparación de la plantilla, fruto del esfuerzo en cada entrenamiento. "Es principal estar bien físicamente para poder aguantar fuerte los partidos. Tener dos días libres tiene esto. Tal y como entrenas es como juegas. Nosotros jugamos al mismo nivel físico que entrenamos". Y, seguidamente, de lo colectivo recalcó el mensaje que utilizan todos. "Nos queda poco para los 50 puntos, cuanto antes los consigamos mejor. La afición está disfrutando y tenemos que conseguirlos cuanto antes".

Salvi repasó lo sucedido ante el Córdoba, partido que, a pesar de ganar, dejó dudas por lo vulnerable que se mostró el equipo en tareas defensivas. "Por lo que sea el rival también juega. El Córdoba hizo un partido bastante bueno en casa, así como Javi Lara, que saltaba varias líneas, pero en líneas generales el equipo hizo un partido bastante bueno. Es verdad que nos llegaron algunas veces más que en otras ocasiones y esto es fútbol, a veces te llegan una vez y te meten, otras llegas 50 y no metes pero es verdad que hay que volver a la línea de ser un equipo aguerrido que no recibe ocasiones", explicaba el extremo.

En plena racha de buenos resultados -once jornadas consecutivas sin perder-, el jugador sanluqueño cree que la aspiración deben ser prolongar este estado de gracia todo lo posible en el tiempo. "Después de la racha que llevamos habrá algún partido que no nos salgan las cosas como nos tienen que salir, y aunque a veces te llegan más y a veces te llegan menos, lo importante es que el equipo sabe cómo tiene que jugar y tener presente que el rival también juega", apostillaba Salvi.

El Alcorcón no podrá utilizar este domingo contra el Cádiz a Sangalli ni a Esteban Burgos, sancionados ayer por acumulación de cinco amonestaciones. Se pierde dos partidos Velázquez (Rayo Vallecano) y uno Forlín, Cristian Fernández y Mossa (Oviedo), Luis Ruiz (Lugo), Iglesias (Zaragoza), Javi Galán (Córdoba) e Iván González y Rodri (Cultural Leonesa).