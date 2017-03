Salvi es la única ausencia en el entrenamiento y lo tiene difícil para jugar el próximo domingo

El Cádiz regresó ayer a los entrenamientos en la Ciudad Deportiva de El Rosal y empezó la cuenta atrás para el apasionante partido contra el Girona que cuerpo técnico y jugadores ya preparan en profundidad. Comienza la pelea por un puesto en la lista y en la alineación.

Todos los componentes de la plantilla se ejercitaron con normalidad con la única excepción de Salvi, que continúa atareado en la fase de recuperación de la microrrotura de fibras en un gemelo que sufrió en el encuentro contra el Oviedo que le obligó a retirarse a la media hora y que además le impidió entrar en la convocatoria del siguiente envite, frente al Rayo Vallecano. El extremo diestro se hallaba en un excelente momento de forma interrumpido por una inoportuna lesión que ahora trata de superar lo antes posible.

Todo apunta a que Salvi no llegará a tiempo a la próxima cita en el campo del Girona después de no haber podido entrenarse con sus compañeros la semana pasada y tampoco haberse unido ayer al trabajo colectivo. Si no se incorpora hoy con sus compañeros, su baja será realidad porque sólo quedarían dos sesiones más y se habría perdido mucho trabajo en la semana anterior y la actual.

En su caso se produce una especie de día de la marmota porque se repite la historia de la primera vuelta, cuando tampoco pudo vestirse de corto en el duelo contra el cuadro catalán disputado en el estadio Ramón de Carranza al verse envuelto de nuevo en problemas físicos que le mantuvieron tres jornadas seguidas apartado de los terrenos de juego. En aquel momento se perdió las compromisos ante Girona, Tenerife y UCAM Murcia y reapareció en la visita del Cádiz a Lugo, aunque se adentró en un periodo de irregularidad hasta que de nuevo había cobrado impulso en las últimas semanas.

La plantilla estuvo dividida en dos grupos durante la sesión. Un grupo disputó un partidillo con el trabajo de la presión y otro realizó ejercicios de explosividad y velocidad y disparos a portería.