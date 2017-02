Salvi y Rubén Cruz, el sí o el no en el once inicial

La alineación del Cádiz este mediodía podría ser la misma que salió ante el Reus, salvo la entrada de Sankaré por Servando. Todo ello siempre que Cervera decida apostar por Salvi y Rubén Cruz, dos jugadores que generan dudas por su rendimiento.

Lo de Sankaré, salvo sorpresa, es esperado porque el senegalés y Aridane forman la pareja preferida por el técnico para el centro de la defensa. No obstante, no hay que descartar que el isleño se mantuviera de inicio en lugar del africano, que la semana pasada estuvo sancionado.

El caso de Salvi se ha puesto favorable para el sanluqueño desde el momento en que Nico Hidalgo, su principal competidor en el extremo derecho, no forma parte de la expedición. Sin el ex jugador del Granada, Salvi tiene mucho de cara para seguir entre los elegidos a pesar de que su rendimiento -especialmente las jugadas en las que debe definir- siembra dudas entre los aficionados. En su caso y en su puesto no se puede cerrar la puerta a que Aitor saliera en el once inicial.

Con Rubén Cruz, la cuestión es distinta. El mediapunta sigue aguantando el tirón y la presión de sus competidores, lo que demuestra su titularidad en las últimas ocho jornadas de Liga. El ex del Albacete le tiene ganada la batalla a Santamaría en incluso a Eddy, que puede actuar por detrás del '9', si bien Aketxe e Imaz esperan con el 'cuchillo entre los dientes' que Cervera apueste por ellos en la mediapunta. Los dos fichajes del mercado invernal llegaron con ese propósito y con características diferentes a las del Cruz, del que no se puede negar su oficio sobre el césped a pesar de que no sea un futbolista vistoso para el aficionado.

Cervera tendrá hoy la última palabra para, como hace siempre teniendo en cuenta el estado de sus pupilos y las características del rival, sacar el once que le parezca más competitivo.