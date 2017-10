Salvi y Perea aprietan para llegar a la cita ante el Rayo

El Cádiz se olvida de la Copa del Rey durante un mes -el partido de vuelta contra el Betis se disputará la última semana de noviembre- y se centra en la preparación del encuentro contra el Rayo Vallecano, mucho más importante que el dirimido el pasado martes contra el conjunto verdiblanco. Los puntos de la Liga valen su peso en oro, y más cuando la situación clasificatoria no es buena.

La incógnita de cara al duelo de mañana contra el cuadro madrileño es con qué jugadores puede contar Álvaro Cervera. La buena noticia del entrenamiento desarrollado en la mañana de ayer en la Ciudad Deportiva de El Rosal es que tanto Salvi como Alberto Perea trabajaron con normalidad con el resto de sus compañeros. El extremo ya se ha recuperado de la pequeña rotura que sufrió en un gemelo de su pierna izquierda en el duelo contra la Cultural Leonesa y que le impidió estar disponible para viajar a Huesca. El mediapunta, baja de última hora en el choque contra los aragoneses, se ha restablecido de la sobrecarga que evitó que pudiera entrar en la convocatoria.

El interrogante es si Cervera ve a esos jugadores a cien por cien y con el ritmo adecuado para encarar la importante cita con el Rayo. La sesión de hoy será fundamental para que el cuerpo técnico haga una valoración definitiva. Lo que no quieren Cerevera y sus ayudantes es forzar más de la cuenta. Los futbolistas que salten al césped tienen que estar a tope, sin la más mínima duda sobre su estado físico.

Otra de las incógnitas es si Jon Ander Garrido llega o no a tiempo para encarar el compromiso ante el Rayo Vallecano. El medio no pudo terminar el partido contra el Betis por una sobrecarga en el bíceps femoral y no lo tiene fácil para vestirse corto mañana, aunque ayer no estaba descartado. El vizcaíno se ejercitó en solitario y será hoy cuando ser verá si puede trabajar con normalidad. La posible baja de Garrido llega acompañada de la buena noticia del alto rendimiento de José Mari.

El roteño apunta a la titularidad en el choque de la 12ª jornada después de la buena respuesta que ofreció en la Copa del Rey. Está preparado para entrar desde el inicio en el once en el torneo doméstico. La última vez que aparerció en la alineación fue contra el Córdoba en la jornada. Estaba renqueante de un tobillo, acabó de lesionarse y ya no volvió a jugar hasta el noveno capítulo, cuando disputó los últimos minutos del choque contra el Sevilla Atlético. Participó toda la segunda parte del partido contra el Huesca antes de jugar casi una hora en el reciente envite copero. Ya está listo para volver a ser uno de los baluartes del equipo amarillo en la medular. Si mañana es titular, la duda es quién será su acompañante. Si Garrido se recupera a tiempo, no sería extraño que Cervera apostara de nuevo por un trivote, como hizo el padado martes contra el Betis.

Marcos Mauro y Khalifa Sankaré prosiguieron ayer con sus respectivos ejercicios de recuperación y son los únicos que seguro que no están disponibles para mañana.