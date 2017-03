Salvi trabaja en una sesión sin José Mari, Sankaré, Luis Ruiz ni los internacionales

La ausencia de Abdullah y Eddy Silvestre era esperada en la vuelta al trabajo del equipo amarillo porque los dos centrocampistas se encuentran concentrados con sus selecciones. Pero lo más llamativo llegó ayer con las bajas en el entreno de José Mari, Sankaré y Luis Ruiz. La noticia favorable fue ver a Salvi ejercitándose con absoluta normalidad.

A falta de tres entrenamientos los casos de los jugadores que, por diferentes dolencias, no trabajaron ayer con el grupo no deben encender las alarmas. José Mari está aquejado de dolores en la zona lumbar, mientras que Sankaré presenta unos problemas musculares. El caso de Luis Ruiz se debe a un proceso viral, si bien es el menos inquietante porque no está llamado a jugar contra el Tenerife.

El que se ejercitó con absoluta normalidad fue Salvi, que parece que ahora sí ha dejado atrás la pequeña rotura fibrilar que sufrió en un gemelo. El jugador sanluqueño da muestras de estar preparado por si Cervera quiere recurrir a sus servicios el próximo domingo. El extremo estaba siendo titular hasta Oviedo, cuando se 'rompió' y tuvo que dejar el encuentro ofreciendo entonces síntomas que invitaban a pensar en una lesión de mayor importancia.

El plantel cadista está de nuevo citado hoy en las instalaciones de El Rosal, donde llevará a cabo la tercera sesión de la semana a la espera de recibir el domingo al Tenerife. La atención estará hoy sobre José Mari, Sankaré y Luis Ruiz, los tres ausentes ayer al margen de los internacionales.