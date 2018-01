Salvi: "Irme y no ascender aquí sería tener una aguja clavada para siempre"

Salvi Sánchez es, junto a Álvaro García, uno de los jugadores de moda en el Cádiz, donde su rendimiento está siendo muy destacado en la presente temporada. El extremo quiere tener los pies en el suelo y pensar sólo en el equipo amarillo, si bien sabe que está en muchas quinielas para terminar cambiando de aires ahora o el próximo verano.“Hay un proyecto bastante bonito y para mí, irte y no poder ascender aquí sería como una aguja clavada para siempre. Cádiz, Carranza, el ambiente que se vive aquí y cómo se pone todo eso... Hice un pacto con mi representante. Le dije que no quería saber nada que no fuera cláusula, no quería escuchar nada y así seguirá. Cuando suenan muchas sirenas te puedes desconcentrar”, ha advertido hoy en la sala de prensa de las instalaciones de El Rosal.Su compañero Álvaro García también es deseo de muchos conjuntos y Salvi ha dado su opinión sobre ese asunto. "Es un jugador de las características mías que también nos lleva al otro área. Queda mucho mercado de aquí al día 31. Si un jugador firma por otro equipo es una alegría para el club, los compañeros y para todos. Perderíamos un pilar fundamental, pero esto es el fútbol, puede dar miles de vueltas. Yo lo tengo todos los días a mi lado y le deseo lo mejor para él y para la familia", añadiendo en favor del Cádiz que "es importante estar en un club que está subiendo para arriba; estamos donde estamos, tiene contrato en vigor y debe estar tranquilo". "Él (Álvaro García) va a seguir haciendo las cosas bien porque es un tío centrado, humilde, sacrificado, lo da todo por el equipo y yo solo le deseo lo mejor”.