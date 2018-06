Salvi y Barral, novedades de la convocatoria

álvaro Cervera dio a conocer ayer, tras la última sesión preparatoria de la semana celebrada en El Rosal, la lista de convocados para el encuentro que se disputa esta tarde-noche en el Nuevo Los Cármenes. Como ya hizo el anterior fin de semana, el entrenador ha incluido entre los citados a 20 jugadores, por lo que antes de la contienda tendrá que descartar a dos.

La novedad más significativa en la expedición, que partió ayer a mediodía rumbo a Granada, es la presencia de Salvi y Barral. El extremo sanluqueño se perdió los anteriores tres partidos por lesión y, aunque ha recibido el alta, probablemente su estado de forma no le permita disputar los 90 minutos, lo que lleva a pensar que es probable que no salte de inicio sino desde el banquillo en la segunda parte. Por su parte, el delantero isleño no pudo actuar la pasada jornada también por problemas físicos y ahora apunta a la titularidad porque tiene gol y marcar será más necesario que nunca. No queda otra. Por último, el lateral salmantino Javier Carpio fue uno de los descartados por decisión técnica para vestirse de corto en el choque del anterior fin de semana contra el Tenerife pero ha viajado con la expedición.

Por el contrario, la incorporación de Salvi ha dejado sin un lugar entre los elegidos a Nico Hidalgo. Tampoco pudo formar parte de la lista Garrido, que pese a apurar hasta el último momento para ver si llegaba finalmente no se ha recuperado a tiempo y se convierte en importantísima baja para el encuentro del año.

La convocatoria completa la forman los siguientes futbolistas: Cifuentes, Yáñez, Rober Correa, Carpio, Brian, Marcos Mauro, Servando, Kecojevic, Álex, Abdullah, Fausto Tienza, Alberto Perea, Eugeni, Álvaro García, Salvi, Aitor, Carrillo, Barral, Jona y Dani Romera.