Rubén Cruz transmite el optimismo de la plantilla

El utrerano Rubén Cruz compareció en la sala de prensa de la Ciudad Deportiva de El Rosal tras la sesión de entrenamiento de ayer y aseguró que el equipo afronta el play-off de ascenso "con la mentalidad de subir de categoría".

"Estamos contentos porque llegamos a Valladolid sin jugarnos el play off", reveló, añadiendo que, a falta de una última jornada que determinará la posición final del Cádiz, prefiere no pronunciarse sobre preferencias respecto a posibles rivales. "Eso algo en lo que no pienso. Eso lo dejo a los técnicos, que se calienten la cabeza. La cabeza me dice pensar en Valladolid para quedar lo más arriba posible porque es mejor tanto deportiva como económicamente", apuntó.

Tras valorar positivamente la racha de encuentros invictos gracias en gran parte a muchos empates que "en Segunda siempre son buenos porque vas sumando y la victoria cuando llega te permite dar un pequeño salto", el sevillano se refirió a su actuación el pasado domingo al salir desde el banquillo en el descanso para sustituir a Alfredo Ortuño.

"Estoy muy contento por el partido del otro día, llevaba muchas jornadas sin participar y tenía hambre de salir al campo para hacerlo bien", señaló sobre su regreso después de varias jornadas ausente. Igualmente, se mostró rotundo al manifestar que "he dado lo que he hecho: trabajo, orden y fútbol. El objetivo de la guinda también lo quiero, pero en primer lugar hay que hacer lo necesario".

Rubén Cruz, que no oculta que va "en línea recta y a todos nos gusta que nos aclamen", transmite el optimismo de la plantilla al indicar que "el trabajo bien hecho da su resultado", asegura en lo personal que "aún me queda algo bonito por dar" y en relación a su posición en el campo se congratula de que "tengo la suerte de adaptarme a lo que me pida el entrenador. Estoy mental y físicamente muy bien".